Visions opposées, mais débats nuancés sur le caribou à La Sarre

Deux visions se sont affrontées lors de ce premier arrêt en Abitibi-Témiscamingue pour la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards, mercredi soir à La Sarre. D’une part, les efforts de protection des populations de caribous dont l’habitat est grandement perturbé et d’autre part, la manière d’exploiter la ressource forestière sans pour autant sacrifier la biodiversité.

Une trentaine de participants ont pris part à la soirée, sans acrimonie. Une citoyenne a longuement fait était de malaises quant aux pistes de départ de la commission qui présente deux scénarios : un suggérant un niveau de protection de l’habitat avec des conséquences socio-économiques et un second sans impact forestier additionnel.

La présidente de la commission, Nancy Gélinas, a précisé avant même le premier tour de parole, qu’il s’agissait d’options parmi tant d’autres , invitant les participants à ne pas se limiter ou à faire d’autres propositions.

Nancy Gélinas, présidente de la commission indépendante sur le caribou Photo : Radio-Canada / Lise Millette

Unir foresterie et préservation

Marie-Eve Sigouin, ingénieure forestière et directrice de la foresterie chez GreenFirst, a passé en revue des aménagements réalisés par Tembec, devenue Ryam et aujourd’hui GreenFirst afin d’assurer le développement d’une filière durable.

Nous avons été parmi les premiers à avoir un projet-pilote en matière d’aménagement écosystémique en 2008. On planifie ce qu’on coupe, mais on planifie aussi ce qu’on laisse et on veut que ce soit représentatif des types forestiers, des groupes d’âge aussi , expose-t-elle.

Marie-Eve Sigouin, directrice foresterie chez GreenFirsrt Photo : Radio-Canada / Lise Millette

Dans son mémoire, elle a insisté sur l’importance préserver à la fois de la ressource forestière et l’habitat du caribou. Il faut dire qu’au nord de La Sarre, le territoire est moins perturbé qu’à Val-d’Or.

On a beaucoup de milieux non perturbés parce que ce sont de grandes étendues de tourbières , ajoute-t-elle.

Autre élément mentionné par Marie-Eve Sigouin, la poursuite des engagements liés à la norme de foresterie responsable du Forest Stewardship Council (FSC). Le maintien de nos certifications FSCForest Stewardship Council est essentiel pour nos produits destinés aux marchés et pour les magasins à grande surface qui exigent cette norme pour le bois d’œuvre, mais aussi pour les copeaux qui exigent de la fibre certifiée , précise Marie-Eve Sigouin.

Cette certification FSCForest Stewardship Council est tributaire d’un respect de différents principes pour une gestion responsable de la forêt. Elle prévoit notamment un approvisionnement durable, conserver et restaurer les écosystèmes et un respect des droits des populations autochtones.

En s’engageant sur la voie de la certification FSCForest Stewardship Council , l’industrie qui se qualifie et la conserve, démontre qu’il est possible de faire un compromis entre les impératifs de protection et ceux de la production. La démarche peut notamment impliquer de ne pas récolter tout le volume alloué dans un territoire donné.

La pénurie de main-d’œuvre s’invite à la consultation

Résident de Saint-Germaine-Boulé, Frédéric Beauchamp estime que le débat sur le caribou est le dernier en lice venu porter ombrage à la région dans ses élans d’attractivité.

Envoyer les caribous dans un zoo, les mettre dans des enclos, l’arsenic [dans] un open pit à Malartic où on déménage des maisons : on a l’air parfois complètement désorganisé. La vitalité régionale ça passe par un territoire qui se respecte et on est mal perçu pour ça , a-t-il lancé à la commissaire.

Frédéric Beauchamp, citoyen de Sainte-Germaine-Boulé Photo : Radio-Canada / Lise Millette

Comme d’autres avant lui, il a exprimé un manque de cohésion ou de lieux de concertations où faire valoir des visions parfois opposées, mais dans un esprit collaboratif. La présidente de la commission a d’ailleurs retenu cet élément.

Le volet concertation, plusieurs ont parlé des Conférences régionales des élus qui ont disparu et ce désir de la population de s’impliquer et de trouver des solutions ensemble, c’est aussi ressorti à Sainte-Anne-des-Monts.

Des disparités importantes en Abitibi-Témiscamingue

Le document de consultation précise qu’il existe trois écotypes de caribous au Québec, le forestier, le montagnard et le migrateur. L’Abitibi-Témiscamingue abrite le caribou forestier, désigné espèce vulnérable en 2005. On le retrouve dans la forêt boréale entre le 49e et le 55e parallèle.

Au nord de La Sarre, le pronostic est plus optimiste qu’à Val-d’Or, où il ne reste aujourd’hui que sept caribous en enclos. Une citoyenne a souligné à grands traits qu’elle ne se sentait pas en mesure de choisir ceux qu’on devait sacrifier . Selon elle, ce dilemme éthique représente un constat d’échec.

La commission sur les caribous forestiers et montagnards poursuivra ses travaux ce jeudi, à Val-d’Or et les commissaires se rendront ensuite à Chibougamau, Alma et termineront à Baie-Comeau, le 17mai. Photo : Radio-Canada / Lise Millette

La distinction entre l’état des populations à Val-d’Or et au nord de La Sarre est aussi visible du haut des airs. Frédéric Beauchamp, qui survole la région en hydravion, l’a observé. Ce qui a été fait par Abitbiwini, GreenFirst et SNAP, on voit que moins de 35 % de l’habitat du caribou a été perturbé. On est loin des déserts [...] J’ai un camp à Clova, avant j’étais en forêt, maintenant j’ai un camp au milieu d’un désert , soutient-il.

Dans l’ensemble de la province, outre Val-d’Or, une autre population de caribous forestiers se trouve aussi sud du 49e parallèle et en situation d’isolement : celle de Charlevoix.

Amorcée le 12 avril dernier à Sainte-Anne-Des -Monts, la commission sur les caribous forestiers et montagnards poursuivra ses travaux ce jeudi, à Val-d’Or et les commissaires se rendront ensuite à Chibougamau, Alma et termineront à Baie-Comeau, le 17 mai.

Les citoyens ou organisations qui le désirent peuvent également participer aux discussions en répondant à un court questionnaire en ligne qui comporte sept questions.

Le formulaire est accessible sur le site Internet de la commission. Il est possible notamment de se prononcer sur les éléments prioritaires à considérer pour l’élaboration d’une stratégie de rétablissement ou de protection, s’il est préférable de prioriser certaines populations et les conséquences socio-économiques des mesures.

Selon les étapes prévues au processus de la commission, un rapport doit être remis au gouvernement cet été.