Une première école pour les chauffeurs d’Uber, de Lyft et de Facedrive

AMB Driving School offrira le nouveau programme de formation obligatoire à partir du mois de mai.

Le conseil municipal avait décidé en 2019 d’imposer une formation à la suite d’un accident mortel impliquant un chauffeur d’Uber. La pandémie a toutefois retardé l’application de cette directive.

En novembre, le conseil a demandé aux fonctionnaires municipaux de cesser de délivrer des permis jusqu’à ce que le nouveau programme de formation obligatoire soit mis en place.

Les nouveaux chauffeurs devront maintenant démontrer qu’ils ont complété le cours et présenter un certificat pour obtenir un permis pour avoir le droit de travailler pour des compagnies qui proposent des services de raccompagnement.

La formation comprendra de l’apprentissage en personne, en ligne et à bord du véhicule. Les candidats doivent s’inscrire directement auprès d’AMB Driving School.

L’accent sera mis sur la sensibilisation des conducteurs à Vision Zero, [le programme municipal de réduction des blessures et des morts causées par des accidents de la route], le transport sécuritaire des passagers, la conduite automobile en milieu urbain, la lutte contre le racisme et la discrimination et les exigences de la loi , précise la Ville de Toronto dans un communiqué publié mercredi.

La Ville prévoit que d’autres centres de formation s’ajouteront le mois prochain.