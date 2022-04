Forêts anciennes : la ministre des Forêts subit du harcèlement

La ministre des forêts de la Colombie-Britannique, Katrine Conroy, se fait harceler sur la ligne téléphonique personnelle. Ses coordonnées ont été partagées en ligne, sur fond de vives tensions entre ceux qui veulent exploiter les forêts et ceux qui veulent protéger les forêts anciennes.

Interrogée par les journalistes en conférence de presse, la ministre Conroy a indiqué qu’un petit groupe la harcèle par téléphone. Elle doute toutefois que leur stratégie ait un impact positif pour leur cause. La ministre n'a pas donné de détails sur l'identité des personnes à l'origine des appels.

En décembre, Katrine Conroy a souffert de blessures après s’être fait jeter au sol alors qu’elle rentrait chez elle après avoir quitté l'Assemblée législative de Victoria.

Le gouvernement provincial considère qu’il existe environ 11,1 millions d’hectares de forêts anciennes en Colombie-Britannique, ce qui constitue environ 20 % des forêts de la province, mais certains estiment que cette étendue est surestimée. Photo : Radio-Canada

La ministre Conroy explique que 1,7 million des 2,6 millions d'hectares de forêts anciennes que le gouvernement provincial a annoncé vouloir protéger en novembre fait déjà l’objet d’un moratoire temporaire.

C’est l’équivalent de plus de 4000 parcs Stanley , rappelle la ministre des Forêts, en ajoutant que la protection des forêts anciennes est un travail fait de concert avec les Premières Nations et les membres de l'industrie. On va continuer ce travail, parce qu’on sait à quel point il est important , a-t-elle souligné.

En avril 2021, 60 des 95 millons d'hectares de terres en Colombie-Britannique étaient couverts de forêts, soit environ 60 %. La province est propriétaire de 57 de ces 60 millions d'hectares de forêts. Selon la province, de ces 60 millions d'hectares, 11,1 millions (20 %) sont des forêts anciennes. La province permet l'exploitation de 190 000 hectares de forêts par année.

Une exploitation qui dérange

Depuis le début de l'année, le groupe de militants contre la coupe des forêts anciennes Save Old Growth organise des barrages routiers dans la province et réclame un entretien avec la ministre des Forêts. Ils demandent que cesse toute exploitation des forêts anciennes dans la province.

Depuis le début du mois de janvier, les militants de Save Old Growth ont bloqué des routes à Vancouver, Revelstoke, Nanaimo et Victoria. Ils manifestent pour que le gouvernement de la Colombie-Britannique cesse la coupe de forêts anciennes. (photo : 10 janvier 2022) Photo : Radio-Canada / Tim Brazier/Save Old Growth

En avril, des dizaines de manifestations ont été organisées par le mouvement de sauvegarde des forêts anciennes. Le mouvement de protestation se décline également par une grève de la faim. À Nanaimo, l’activiste de Save Old Growth Howard Breen a dû être envoyé à l'hôpital dimanche après avoir passé 25 jours sans manger et 2 jours sans boire.

Un secteur clé en Colombie-Britannique

L'industrie forestière a toujours joué un rôle important pour l'économie de la Colombie-Britannique. Environ 95 % du bois d'oeuvre de la province est situé sur des terres publiques, selon le gouvernement provincial.

En 2020, près de 43 000 Britanno-Colombiens travaillaient dans le secteur forestier. Celui-ci compte pour 29 % de la valeur des exportations de produits de base de la province, soit 11,5 milliards de dollars, selon le ministère des Forêts.

Dans son ensemble, le secteur forestier a contribué pour 5,6 milliards de dollars au produit intérieur brut (PIB) de la province en 2020 et 1,27 milliard de dollars au revenu du gouvernement en 2019/2020.