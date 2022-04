Sept entreprises sur dix manquent de personnel à Sherbrooke

Le sondage révèle entre autres que sept entreprises sur dix ont manqué d’effectifs en 2021.

Ce n’est pas vendre qui est l’enjeu en ce moment, c’est d’avoir une équipe pour faire des choses pour pouvoir opérer l’entreprise. C’est vraiment la priorité numéro un , soutient Christian Dupuis, qui est associé pour l’entreprise de conseils Dialogs.

Paysage Lambert est bien placée pour observer ce manque de main-d'œuvre. Mercredi, Radio-Canada a visité une cour arrière sur laquelle des employés de l’entreprise s’affairaient. Leur équipe était réduite, faute de personnel.

Normalement, on aurait deux autres personnes supplémentaires. Ça, c’est seulement un chantier, mais on en a huit comme ça en même temps. C’est la même situation sur les huit chantiers , explique le vice-président de l’entreprise, Mathieu Lajoie.

« On a des clients qui attendent, des équipes qui ne peuvent pas rouler à pleine capacité. C’est un casse-tête au quotidien. » — Une citation de Mathieu Lajoie, vice-président de Paysage Lambert

Ce manque de personnel freine la croissance de l'entreprise. On est plein pour l’année. On aurait pu en prendre deux fois plus si on avait eu deux fois plus de main-d'œuvre. Effectivement, on refuse des contrats , remarque M. Lajoie.

En 2021, Paysage Lambert s’était tourné vers la filière des travailleurs temporaires étrangers pour combler ses besoins de main-d'œuvre. C'est plus difficile cette année. En théorie, quatre travailleurs saisonniers du Guatemala devaient arriver le 15 avril, et six autres le 15 mai. Le processus est cependant retardé.

On ne sait pas où ça bloque. Notre travail est fait, on a vérifié partout, nos dossiers sont bien remplis, ça bloque quelque part, je pense que c’est la complexité du système , déplore le propriétaire de Paysage Lambert, Daniel Lambert. Il ajoute avoir augmenté les salaires de ses équipes pour tenter de retenir son personnel.

Selon Christian Dupuis, les entrepreneurs devront toutefois prendre leur mal en patience.

Ça va durer encore quelques années, on le sait, car il y a un enjeu démographique derrière ça , explique-t-il.

