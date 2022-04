La population du centre-ville de Chicoutimi plus âgée que la moyenne canadienne

En 2021, le centre-ville de Chicoutimi comptait moins de millénariaux, âgés de 25 à 40 ans, que de baby-boomers, âgés de 56 à 75 ans, contrairement à la moyenne nationale. Il abrite aussi trois fois plus de résidents âgés de 85 ans et plus.

C’est ce qu’indiquent des données publiées par Statistique Canada mercredi. Une série de statistiques sur l’âge, le sexe et les logements liées au recensement de 2021 ont été rendues publiques, après celles sur la population en février.

Ainsi, au centre-ville de Chicoutimi, la population comprend 24,4 % de baby-boomers et 23,8 % de millénariaux.

En moyenne ailleurs au pays, les millénariaux représentent plus du tiers (35 %) de la population des centres-villes des grands centres urbains, contre 21 % pour les baby-boomers.

Pour son étude sur les centres-villes des grands centres urbains, c'est le centre-ville de Chicoutimi qui a été retenu pour Saguenay. Photo : Capture d'écran

Quel centre-ville? Statistique Canada base son analyse sur les régions métropolitaines de recensement, les RMR. Les RMRrégion métropolitaine de recensement représentent les grands centres urbains qui comptent plus de 100 000 habitants au Canada. Statistique Canada ne considère que le centre-ville primaire de la municipalité centrale historique de chaque RMRrégion métropolitaine de recensement . Dans le cas de la RMRrégion métropolitaine de recensement de Saguenay, c’est le centre-ville de Chicoutimi qui a été retenu, en excluant Chicoutimi-Nord.

Le centre-ville de Calgary vient au premier rang au pays avec 50 % de millénariaux et 15 % de baby-boomers.

C’est au Québec que le centre-ville le plus âgé se trouve. Le centre-ville de Drummondville n’a que 18 % du groupe des plus jeunes, contre 29 % pour les plus âgés.

Les millénariaux sont nés entre 1981 et 1996 et les baby-boomers, entre 1946 et 1965.

85 ans et plus

Toujours selon le recensement de 2021, Saguenay vient au troisième rang au Canada pour les centres-villes avec la plus forte proportion de personnes âgées de 85 ans et plus.

Le centre-ville de Chicoutimi a 8,2 % de résidents de cette tranche d’âge, contre 8,6 % à Gatineau et 8,3 % à Drummondville. La moyenne nationale est de 2,5 %.

À l’autre bout du spectre, le centre-ville de Vancouver n’a que 1,4 % de citoyens de 85 ans et plus. Calgary, St. John’s, Toronto et Winnipeg suivent à égalité à 1,5 %.

Le centre de ces grandes villes comprend généralement des quartiers d’affaires et des universités, ce qui attire souvent des populations plus jeunes, indique l’analyse de Statistique Canada.

Il est possible que le haut pourcentage de Chicoutimi s’explique en raison de la présence de résidences privées pour aînés (RPA).