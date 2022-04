Les régions rurales vieillissent plus rapidement que les villes en Atlantique

La population des quatre provinces de l’Atlantique est plus âgée que la moyenne du pays, apprend-on dans de nouvelles données, partagées mercredi, du recensement de 2021. Surtout, l’écart entre l’âge moyen dans les régions rurales et celui dans les centres urbains prédessine le défi auquel on fera face à l’extérieur des villes.

Terre-Neuve-et-Labrador (31,1 %), le Nouveau-Brunswick (29,6 %), la Nouvelle-Écosse (28,9 %) et l’Île-du-Prince-Édouard (27,6 %) sont les quatre provinces comptant le pourcentage le plus élevé de baby-boomers.

Terre-Neuve-et-Labrador est d’ailleurs la seule dont la population est toujours composée à plus de 30 % de boomers. Au total, les baby-boomers forment 24,9 % de la population canadienne.

Le remplacement plus lent des baby-boomers par les milléniaux en Atlantique ne surprend pas Richard Saillant, économiste de l'Université de Moncton et expert en politiques publiques.

Il explique que Terre-Neuve avait connu le baby-boom (1946 à 1965) le plus fort au pays, et que les naissances étaient particulièrement élevées à la même époque dans les régions rurales, catholiques et francophones du Nouveau-Brunswick.

Vieillissement plus rapide des régions francophones

L’économiste note cependant une interruption de la tendance qui faisant en sorte que les Maritimes vieillissaient plus rapidement que la moyenne canadienne.

L'économiste Richard Saillant. Photo : Radio-Canada

On a un léger changement avec ce dernier recensement, c’est-à-dire que la population demeure plus âgée, mais les Maritimes en particulier — Terre-Neuve, c’est une autre histoire — ne vieillissent plus significativement plus rapidement que le reste du pays , déclare-t-il.

C’est lié au fait qu’au cours des cinq dernières années, la population des Maritimes s’est remise à croître , souligne M. Saillant.

Le recensement de 2021 démontre en effet que la population des provinces maritimes augmente à un rythme plus rapide qu’au cours des 50 années précédentes.

Pour l’instant ,la croissance se fait surtout dans les grands centres , avertit cependant Richard Saillant.

« Il y a un profond fossé qui sépare les grandes villes, les centres urbains, des régions rurales. Pour le monde francophone en Atlantique, c'est particulièrement notable. » — Une citation de Richard Saillant, économiste

Les populations rurales vieillissent plus rapidement que celles des grandes villes, en partie en raison d'un afflux plus faible d'immigrants.

Les milléniaux ont de leur côté tendance à congréger dans les grandes villes. Ils sont maintenant la génération dominante à Toronto, Montréal et Vancouver.

Les proportions de milléniaux et d'immigrants sont plus élevées dans les villes. Ci-dessus, Halifax, la capitale de la Nouvelle-Écosse, en novembre 2020. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Le pourcentage de milléniaux (que le recensement considère nés entre 1981 à 1996, bien que d'autres situent le début de cette cohorte à la fin des années 1970) est plus bas en Atlantique. Ils représentent 21,4 % de la population canadienne.

Ils représentent 19,6 % de la population de la Nouvelle-Écosse; 18,9 % des résidents de l'Île-du-Prince-Édouard; 18,1 % du Nouveau-Brunswick et seulement 17,1 % de la population de Terre-Neuve-et-Labrador.

Richard Saillant ajoute que certaines communautés rurales du Nouveau-Brunswick ont des populations dont l’âge moyen est de 60 ans, alors qu’à Moncton, par exemple, c’est à peine au-dessus de 40 ans.

Il invite à surtout accorder à cette différence d’une vingtaine d’années dans l’âge médian, et à l’ampleur d’un écart qui se creuse .

L’un des défis, dit-il, sera de déployer les nouveaux arrivants dans des régions rurales qui en ont d’ailleurs davantage besoin que les villes.

D’après le reportage d’Adrien Blanc