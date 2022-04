Deux années à faire danser sur Twitch soulignées en grand pour le DJ Carl Brindle

La soirée qui se déroulera au Berlioz affiche d'ailleurs complet.

À tous les vendredis et samedis soir, depuis deux ans, Carl Brindle s'installe derrière les platines dans le sous-sol de sa résidence.

Moi, je suis comme tous les DJ et chansonniers. Je voyais tous les contrats s'annuler dans les bars et les événements. Alors je me suis dit qu'il fallait que je trouve un moyen de diffuser mes prestations, quelque chose pour me divertir, explique-t-il. Et c'est là que j'ai entendu parler de Twitch.

Le DJ de Jonquière compte maintenant près de 12 000 abonnés sur la plateforme de diffusion en direct. Son arme secrète? L'assiduité.

Le fait que je suis toujours à la même heure, fidèle, le vendredi et samedi à 17 h 30. Je n'en ai pas manqué un, je suis toujours là , souligne le DJ jonquiérois.

Le DJ Carl Brindle Photo : Radio-Canada

Une différence en temps de pandémie

L'initiative a fait la différence dans la vie de bien des gens.

À chaque vendredi, on finit de travailler, on sait qu'à 17 h 30 ça commence, mentionne l’une de ses abonnées, Sandra Tremblay. On met notre musique, on prend un p'tit verre, on danse un peu. Ça nous a fait oublier un peu les durs moments, de ne pas voir personne.

Bien honnêtement, je suis quelqu'un qui est tout seul dans la vie, partage le conseiller municipal Claude Bouchard, qui fait également partie de la communauté qui suit Carl Brindle. Lorsque tout était fermé, c'était vraiment rassembleur, ça nous a aussi permis d'entrer en contact avec d'autres gens.

Carl nous a vraiment donné du bonheur, souligne la Baieriveraine Sandra Rossignol, qui est directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord. Du bonheur, puis le sens de la fête. Alors il a été très important. Et je dirais que cette habitude-là est restée.

Le DJ Carl Brindle présente des soirées de danse virtuelles depuis deux ans sur la plateforme Twitch. Photo : Radio-Canada

Dans les deux dernières années, les initiatives comme celles de Carl Brindle ont aidé plusieurs personnes à mieux affronter les bouleversements causés par la pandémie, estime le psychologue Louis Legault.

En temps de pandémie on était tous déboussolé, il n'y avait plus rien qui tenait. On a changé nos habitudes, nos façons de faire, notre façon de voir les choses, soulève-t-il. Alors, tout ce qui pouvait créer quelque chose d'intime, quelque chose de relationnel était vraiment porteur de sens. Il est vraiment tombé dans le mille!

Carl Brindle ne se doutait pas, il y a deux ans, qu’il présenterait encore aujourd’hui ses soirées de danse virtuelle.

Je ne pensais jamais que je le ferais aussi longtemps. Moi, j'y allais avec la réponse des gens et avec les lois du gouvernement. J'attendais qu'on puisse sortir. Mais maintenant, je peux vous dire que Twitch a transformé ma vie, pas seulement celle de mes abonnés, lance-t-il. Parce que je vais continuer sur Twitch!

D’après un reportage de Julie Larouche