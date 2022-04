Projet de loi sur le statut de l’artiste : une avancée saluée par le milieu culturel

Le milieu culturel a réagi plutôt favorablement au projet de loi sur le statut de l’artiste déposé mercredi par la ministre de la Culture et des Communications Nathalie Roy . Selon l'Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ), cette réforme, si elle est adoptée, serait « historique ».

Ce projet de loi 35 propose d’unifier les deux lois existantes, qui datent des années 1980, et de s’appliquer à l’ensemble des artistes de profession, y compris celles et ceux des domaines de la littérature et des arts visuels.

Ainsi, les écrivains et écrivaines pourront obtenir un statut comparable aux autres artistes si le projet de loi est adopté.

Le projet de loi 35 changerait la vie des écrivains et écrivaines de manière considérable, explique Laurent Dubois, directeur général de l’UNEQ. On est tous assez émus depuis ce matin.

On part de tellement loin, ajoute-t-il. [Avec le projet de loi 35], on obtient un vrai statut, de vraies protections, on rééquilibre le rapport de force dans le milieu, on oblige les producteurs et les diffuseurs à des négociations d’entente collective et on peut protéger nos écrivains quand ils subissent du harcèlement et de l’abus de pouvoir.

Même accueil positif du côté de l’Union des Artistes (UDA). Sa présidente Sophie Prégent croit à l’adoption de ce projet de loi d’ici le 10 juin, date de la fin de la session parlementaire, la dernière avant les élections de cet automne.

C’est jouable, juge-t-elle. Mme Roy est all-in [complètement] avec nous. Et il n’y a rien dans ce projet de loi qui mettra quelqu'un à la rue.

Sophie Prégent se félicite notamment de l’article du projet de loi 35 qui donne un pouvoir réglementaire au gouvernement pour fixer des conditions minimales applicables à la conclusion de contrats professionnels avec des artistes qui ne sont pas visés par des ententes collectives.

Cela pourrait changer la donne dans le secteur de la danse où il n’y a pas d’associations de producteurs. On négocie les ententes à la pièce avec chaque producteur, explique-t-elle. C’est plus difficile d’avoir un véritable contrôle sur les conditions de travail des danseurs.

Luc Fortin, président de la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec (GMMQ), se montre plus nuancé. On est satisfaits, mais il reste des choses à éclaircir , dit-il.

Le but de la réforme est d’améliorer les conditions socioéconomiques des artistes. Pour l’instant, je ne vois pas [dans le projet de loi] que c’est complètement atteint.

Une meilleure reddition de compte souhaitée

L’ UNEQUnion des écrivaines et des écrivains québécois , l’ UDAUnion des Artistes et le GMMQGuilde des musiciens et musiciennes du Québec auraient aimé que le projet de loi 35 oblige les producteurs à respecter les ententes collectives en vigueur pour recevoir de l’argent public sous forme de subventions par exemple.

Ce n’est pas un deal breaker, assure Laurent Dubois. On est confiants que la ministre ou son successeur aura la possibilité d’avancer sur cette question avec d’autres règlements notamment en encadrant davantage les programmes de financement de la SODEC avec une clause qui dirait : "si vous recevez de l’argent public, vous êtes obligés de respecter les ententes de travail".

On ne peut pas tout faire avec une loi malheureusement, a souligné Nathalie Roy, la ministre de la Culture et des Communications, en entrevue avec Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18. On travaille sérieusement à trouver des mécanismes pour voir dans quelle mesure on peut trouver une solution appropriée.

L’ADISQ a le sentiment d’avoir été entendue

Du côté des organisations qui représentent les producteurs et productrices, l’Association québécoise de la production médiatique (AQPM) et l’ADISQ ont également réagi plutôt positivement.

Nous constatons que plusieurs demandes formulées par l’ADISQ dans le cadre des consultations ont été entendues, par exemple en matière d’élargissement et d’encadrement des pouvoirs des instances appelées à trancher des différends découlant de l’application de la loi , a indiqué, par communiqué, la directrice générale de l’ADISQ, Eve Paré.

Quant à l’ AQPMAssociation québécoise de la production médiatique , elle se félicite de voir le projet de loi proposer d’appliquer à d’autres domaines artistiques des dispositions qui existent déjà au sein de l’industrie audiovisuelle.

Toutefois, elle se dit préoccupée par le pouvoir réglementaire que le gouvernement aurait pour fixer des conditions minimales dans les contrats. Elle souhaite que le gouvernement balise bien ses interventions.

Les producteurs opèrent dans un écosystème fragile et sous-financé depuis de nombreuses années et les conditions d’engagement que l’AQPM a négociées avec les associations d’artistes respectent un équilibre délicat qui tient compte des réalités de notre milieu , a déclaré, par communiqué, Hélène Messier, la pdg de l’ AQPMAssociation québécoise de la production médiatique .

Il est important que cet équilibre soit maintenu si l’on veut atteindre, du moins dans notre domaine, les objectifs annoncés de la Loi , a-t-elle ajouté.

Mercredi soir, l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) n’avait pas encore commenté le projet de loi 35.

Ce texte a été écrit à partir d'entrevues réalisées par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18, et par le journaliste Louis-Philippe Ouimet. Les propos ont pu être édités pour plus de clarté et de concision.