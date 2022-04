Chirurgies : Dubé se donne deux ou trois ans pour revenir au niveau prépandémique

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, se donne « entre deux et trois ans » pour réduire les listes d'attente associées aux chirurgies.

C'est ce qu'il a précisé, mercredi, lors de l'étude des crédits de son ministère. À l'heure actuelle, pas moins de 160 000 Québécois sont en attente d'une opération.

De ce nombre, 140 000 attendent leur chirurgie depuis moins de 12 mois, mais 20 000 patientent depuis plus d'un an, a concédé M. Dubé, en réponse au critique libéral Monsef Derraji.

Le ministre a indiqué que la priorité, c'est de réduire le nombre de chirurgies pour lesquelles des gens attendent depuis plus d'un an et de faire fondre d'ici avril 2023 la liste d'attente de 20 000 à 3000 noms, jusqu'au niveau prépandémique.

Dans un deuxième temps, il se donne entre deux et trois ans pour faire passer la liste de 140 000 noms au niveau prépandémique de 100 000.

« La bonne nouvelle, c'est qu'on a les budgets pour le faire. Lorsqu'on aura le personnel nécessaire, on va être capable peut-être même d'accélérer. » — Une citation de Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Près de 9000 employés sont toujours absents du réseau de la santé en raison de la COVID-19. Et il faudra aussi former plus de personnel, a dit le ministre.

La priorité, c'est que ce personnel-là vienne dans le réseau public. C'est pour ça qu'on a dit qu'on voulait être un employeur de choix, ce qui n'est pas le cas en ce moment.

Il faut avoir des conditions gagnantes pour que les gens reviennent […] dans le réseau public , a-t-il ajouté.

Pénurie d'infirmières

Déjà, le ministère de la Santé sait qu'il ne réussira pas à combler le manque d'infirmières seulement avec la formation, la diplomation et l'immigration .

On doit travailler sur d'autres mesures, comme la télémédecine, les téléconsultations, toute la technologie qui peut nous permettre une meilleure utilisation des professionnels , a expliqué la sous-ministre adjointe à la gestion de la main-d’œuvre, Josée Doyon.

Elle a déclaré qu'il manquait en ce moment au moins 5340 infirmières. Il faudra en embaucher quelque 28 000 d'ici cinq ans, a-t-elle dit.

QS dénonce le fiasco de la CAQ

Plus tôt, Québec solidaire (QS) avait dénoncé le fiasco lamentable en santé.

Le chef parlementaire de QSQuébec solidaire , Gabriel Nadeau-Dubois, a rappelé lors de la période des questions les nombreuses promesses brisées du premier ministre François Legault.

Il a promis 90 minutes d'attente dans les urgences, échec. Il a promis un médecin par personne, échec. Il a promis d'économiser un milliard par année dans le salaire des médecins, échec. Il a promis de mettre fin au temps supplémentaire obligatoire, échec. Il a promis de mettre en place des ratios infirmière-patients, échec , a-t-il énuméré.

La CAQ ne tient pas ses promesses en matière de santé, selon Gabriel Nadeau-Dubois. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Le porte-parole de QSQuébec solidaire en santé, Vincent Marissal, a renchéri en accusant le ministre de la Santé et le premier ministre de ne pas prendre leurs responsabilités.

La réalité, c'est que ce gouvernement ne livre pas. Ils n'ont pas livré, et c'est soit la faute des autres, soit la faute de la pandémie , a-t-il martelé en point de presse à l'Assemblée nationale.

M. Marissal a rappelé les paroles prononcées mardi par M. Legault, selon lesquelles une moyenne de 17 heures d'attente sur civière dans les urgences était somme toute comprenable .

Est-ce que le premier ministre est en train de dire aux familles qui ont un proche sur une civière aux urgences, parfois deux, trois, quatre, cinq jours, qu'ils devraient comprendre? a-t-il demandé.

Non seulement je ne le comprends pas, mais je ne l'accepte pas. […] C'est un échec et un fiasco lamentable de la CAQCoalition avenir Québec , qui va nous arriver avec […] d'autres slogans […] d'ici la fin de la session pour masquer ces échecs-là.