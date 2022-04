Des changements de services à l’Auberge sous mon toit

L’organisme à but non lucratif héberge des hommes qui ont le désir de reprendre leur vie en main, explique sa directrice générale Marie-Eve Théberge.

Les changements annoncés mercredi incluent entre autres d’étendre certains services qui étaient autrefois réservés aux jeunes de la rue âgés de 18 à 35 à tous les hommes de 18 ans et plus.

Le volet maison de transition de l’Auberge a également mis fin à une entente avec Service correctionnel Canada.

C’est un peu là qu’on a un grand changement [...] On ne reçoit plus d’hommes judiciarisés qui sortent de détention au niveau fédéral , précise Mme Théberge.

Les hommes avec un dossier criminel provincial sont toutefois toujours les bienvenus.

Ce changement a été décidé en raison d’une baisse de clientèle au niveau fédéral, ce qui causait des problèmes de financement, indique Marie-Eve Théberge. Service correctionnel Canada payait en effet seulement lorsque ses lits étaient occupés. On réservait des lits qui étaient non utilisés et non payés. On va essayer de trouver du financement pour ces quatre chambres qui nous restent, qui seront peut-être plus bénéfiques pour notre clientèle en demande grandissante. On fonctionne avec une liste d’attente depuis avant Noël, et la liste d’attente ne cesse de s’allonger , soutient la directrice générale.

Plus de financement récurrent sera cependant nécessaire avant de pouvoir offrir ces lits à d’autres personnes. Sinon, on manque de main-d'œuvre , remarque Mme Théberge.

La pénurie de logements a aussi eu un impact sur les activités de l’organisme. Il n’y a pas de logements ou très peu [...] C’est très préoccupant pour notre clientèle, car ce sont des gens qui n’ont pas toujours un bon crédit ou un bon salaire. Généralement, on disait que c’était un hébergement d’un an maximum, mais présentement, on a des gens que ça fait plus d’un an qui sont à l’auberge, car on voit qu’ils ont un désir , souligne Marie-Eve Théberge.

L’Auberge sous mon toit existe depuis 50 ans. Selon son site web, elle accueille et accompagne 125 hommes par année.