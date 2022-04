Le bébé gorille né récemment au Zoo de Calgary est une femelle

Les responsables du zoo indiquent que la mère gorille s’occupe bien de sa jeune progéniture.

« Nous ne pourrions pas être plus ravis de la façon dont ça se passe. Elle s'est occupée de son bébé comme elle le devait. Elle est une mère parfaite. » — Une citation de Carrie Coleman, superviseure de l’espace du zoo abritant des espèces de la forêt tropicale africaine

Le jeune gorille femelle, dont le nom n’a pas encore été choisi, est issue d’une relation entre Dossi, 21 ans, et Jasiri, un mâle de 23 ans à dos argenté.

Nous voulons apprendre à la connaître un peu mieux , ajoute Carrie Coleman. La famille est tout pour les gorilles des plaines de l'ouest et tous les gorilles , explique-t-elle. Et le fait d’avoir un nouveau membre et de partager ces moments ensemble est très excitant pour eux.

La population des gorilles sauvages a décliné de 80 % au cours des 30 dernières années, ce qui en fait une espèce menacée d'extinction.

Les gorilles sont victimes de braconnage, mais aussi de la destruction de leurs habitats à cause de l'exploration minière à la recherche de coltan, un minerai utilisé dans la fabrication de téléphones portables, rappelle le zoo.