Recensement 2021 : la population du Nord reste la plus jeune du pays

Le Canada connaît un vieillissement rapide et celui-ci s’est accéléré au cours des dernières années, explique Laurent Martel, le directeur du centre de démographie à Statistique Canada. C’est notamment dû au vieillissement des baby-boomers, une très vaste génération née après la Seconde Guerre mondiale.

Le Nord, des situations contrastées

Les trois territoires présentent une population différente de celle du reste du Canada , affirme-t-il, même si le Yukon se rapproche de la moyenne canadienne , là où les Territoires du Nord-Ouest et avant tout le Nunavut se démarquent par la jeunesse de leur population. La génération Z, les personnes âgées de 9 à 24 ans, et les millénariaux, âgés de 24 à 40 ans, représentent la plus grande proportion de la population du Nunavut, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon.

Si les Canadiens les plus jeunes, âgés de moins de 15 ans, ne représentent que 16,3 % de la population canadienne, ils sont 17 % au Yukon et 20,6 % aux Territoires du Nord-Ouest,et 32,8 % au Nunavut soit près d’un Nunavummiut sur trois. Le plus jeune territoire canadien possède donc la population la plus jeune du pays.

Pour Laurent Martel, le Yukon connaît une croissance démographique forte grâce à la migration interne contrairement aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut qui, eux, doivent leurs évolutions à l’accroissement naturel.

La jeunesse du Nunavut s’explique par la fécondité de sa population bien supérieure à celle des autres régions .

Il explique qu'en 2020, le Canada a connu la plus faible fécondité jamais enregistrée, avec 1,4 enfant par femme, alors qu’au Nunavut elle était de 2,7 enfants par femme. Si on veut retrouver une fécondité de 2,7 enfants par femme au Canada, il faut retourner à la fin des années 1960 , détaille-t-il.

La jeunesse de la population du Nunavut s’explique aussi par une espérance de vie plus faible, puisqu’au territoire, seule une personne sur vingt est âgée de plus de 65 ans.

« Le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest, et le Nunavut n'échappent pas à cette réalité, mais à une échelle un peu moins rapide que dans d’autres régions comme les maritimes. » — Une citation de Laurent Martel, directeur du centre de démographie, Statistique Canada

Mais cette jeunesse des territoires cache aussi une autre donnée, celle du vieillissement du Yukon par exemple. Si l'âge moyen (39,9 ans) reste inférieur à la moyenne nationale (41,9), entre 2016 et 2021, le nombre de Yukonnais âgés de plus de 65 ans a augmenté de 42 %, un record au pays.