Pressions pour mieux protéger les élèves contre les violences sexuelles

Dans une lettre qu’elle lui a envoyée la semaine dernière, elle presse le leader parlementaire Simon Jolin-Barrette d’étudier sa proposition : un projet de loi visant à prévenir les violences sexuelles dans les écoles. Christine Labrie l’a déposé il y a quelques mois, mais le gouvernement ne l’a pas retenu.

Avec les récentes arrestations de trois jeunes pour des crimes sexuels dans une école secondaire de Châteauguay, les allégations d’agression visant un adolescent de 15 ans à Dollard-des-Ormeaux et le dépôt d’accusations contre trois entraîneurs de basketball de l’école secondaire Saint-Laurent, la députée croit que le contexte oblige le gouvernement à reconsidérer son projet de loi.

Les élèves qui sont victimes se font dire toutes sortes de choses qui n’ont pas de rapport par des intervenants de l’école ou la direction. Ils se font donner des conseils vraiment mal avisés, se font dire de ne pas en parler, de laisser faire, ou se font parler de poursuites civiles , déplore-t-elle.

Dans sa pièce législative, elle suggère de forcer tous les établissements scolaires, du primaire à ceux spécialisés en formation professionnelle, à se doter d’une politique pour contrer les violences sexuelles à l’image de celle qui a cours dans les cégeps et les universités. Certaines écoles primaires et secondaires ont elles-mêmes élaboré une telle politique, mais, selon Mme Labrie, il n’y a pas d’obligation de le faire et il n’existe pas de paramètres sur lesquels se baser pour la mettre en vigueur.

Elle croit que la politique devrait inclure non seulement un protocole pour déposer des plaintes, mais également de la formation et de la sensibilisation pour le personnel de l’école et les élèves.

La députée Christine Labrie continue d'espérer que son projet de loi sera appelé par le gouvernement Legault (archives). Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Trop peu, mais pas encore trop tard

Christine Labrie sent une ouverture du gouvernement à se pencher sur la question puisqu’il a modifié en ce sens un autre projet de loi, présentement étudié en commission parlementaire. Le projet de loi 9, qui redéfinit le rôle du protecteur de l’élève, a été amendé récemment par le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge.

Ce dernier a voulu donner au protecteur « un pouvoir accru » en matière de prévention et de lutte contre les violences sexuelles. Par exemple, plutôt que de porter plainte auprès de la direction de l’école, les victimes pourraient s’adresser directement au protecteur régional de l’élève, neutre et indépendant.

D’autres amendements prévoient une meilleure protection contre les représailles et une reddition de compte en ce qui concerne le cheminement des plaintes. Le protecteur de l’élève devra aussi assurer le suivi du plan de lutte contre l’intimidation et la violence de chaque école.

Puisqu’une trentaine de modifications ont été suggérées par le ministre Roberge pour renforcer l’aide aux victimes, il demande la collaboration des partis d’opposition : Assurons-nous d’adopter le projet de loi au plus vite et, en fonction du temps, nous verrons si nous pouvons appeler le projet 394 [de Mme Labrie]. L’important, c’est de revoir les processus de traitement des plaintes, car il faut absolument avoir un intervenant indépendant et crédible pour recevoir les plaintes.

La nécessité d’une loi-cadre

Christine Labrie soutient qu’une loi-cadre serait plus appropriée. Rien n'est prévu pour la formation des gens qui travaillent en milieu scolaire ni pour le protecteur de l’élève lui-même. Rien non plus pour faire de la sensibilisation et de la prévention. C’est tout un volet qui manque.

Elle juge qu’une formation adaptée et spécifique aux violences sexuelles est nécessaire. Je pense que c’est possible de l’adopter avant la fin de la législature. J’ai déjà vu ça ici : on adopte des projets de loi très rapidement quand ça fait consensus.

Si le gouvernement ne saisit pas l’occasion maintenant, elle craint que la campagne électorale et la mise en place d’un nouveau gouvernement retardent de plusieurs mois l’aide aux victimes.