Manque de main-d’œuvre : l’industrie du tourisme se creuse les méninges

La pandémie a exacerbé le manque de main-d'œuvre dans l'industrie touristique. Les chiffres le montrent : selon une étude du Conseil québécois en ressources humaines et en tourisme, l’industrie du tourisme dans la province a perdu 66 000 emplois depuis mars 2019.

Un colloque de l’industrie touristique du Bas-Saint-Laurent a eu lieu à Rivière-du-Loup mercredi. Photo : Radio-Canada

De nombreux employés de ce secteur ont décidé de réorienter leur carrière à cause de l’incertitude liée aux nombreuses ouvertures et fermetures des établissements.

Il reste donc beaucoup de recrutement à faire pour les employeurs, mais aussi tout un travail à faire pour retenir ceux qui sont restés au travail.

Xavier Gret, directeur général du Conseil québécois en ressources humaines et en tourisme, espère convaincre certaines personnes, notamment les retraités ou les autochtones, de venir travailler pour l’industrie.

Il ajoute aussi que 25 % des entreprises de l’industrie embauchent des personnes qui ont un casier judiciaire, avec un taux de succès de réintégration en milieu de travail de 85 %.

« Il faut réintégrer nos gens. On n’a pas le luxe de s’en passer. » — Une citation de Xavier Gret, directeur général du Conseil québécois en ressources humaines et en tourisme

Xavier Gret, directeur général du Conseil québécois en ressources humaines et en tourisme Photo : Radio-Canada / Simon Rail-Laplante

Pour les retraités, il dit : "Venez dans notre industrie : c’est l’industrie du bonheur. On peut vous offrir des horaires flexibles et agiles. On va être contents de vous avoir, et vous aussi" , raconte-t-il.

Il explique que la manière d’aborder les employés potentiels doit être adaptée. On ne peut pas parler aux jeunes de 18-25 ans comme on parle aux retraités , explique-t-il.

Différentes approches

Tourisme Bas-Saint-Laurent propose différentes pistes de solutions aux employeurs pour faire face aux enjeux de main-d'œuvre, comme le travail de terrain, rappeler les employés qu’ils ont pu avoir dans le passé ou encore changer les habitudes de recrutement.

L’organisme suggère aussi de se tourner vers l’immigration pour trouver des employés, malgré la longueur du temps de traitement des dossiers des différents niveaux de gouvernements.

Le président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent, Pierre Lévesque Photo : Radio-Canada / Simon Rail-Laplante

On espère qu’on va nous faciliter le travail pour pouvoir aider nos entreprises et pouvoir opérer. Les deux derniers étés ont été quand même très intéressants, puis on ne veut pas laisser partir ça parce qu’on manque de main-d'œuvre , explique le président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent, Pierre Lévesque.

M. Gret affirme que l’industrie du tourisme représente 450 000 emplois dans la province.

D'après un reportage de Patrick Bergeron