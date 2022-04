2021, une année noire pour les décès au travail dans les territoires

Ce jeudi, le Canada observe le Jour du deuil national, qui fait mémoire des travailleurs morts, blessés ou rendus malades à cause de leur travail. En 2021 14 personnes ont perdu la vie à la suite de blessures ou de maladies contractées sur leur lieu de travail dans le Grand Nord.

Selon un rapport de l’Association des commissions des accidents du travail au Canada (ACATC), cela faisait plus de 10 ans que les territoires n’avaient pas enregistré autant de décès en lien avec le travail.

Je suis horrifiée , affirme Lorraine Rousseau, la vice-présidente de la région Nord de l'Alliance de la fonction publique du Canada.

« Personne ne devrait avoir à aller au travail et se dire "Est-ce le jour où je vais me blesser, être paralysé ou mourir?" » — Une citation de Lorraine Rousseau, vice-présidente de la région Nord de l'Alliance de la fonction publique du Canada.

Lorraine Rousseau est la vice-présidente de la région Nord de l'Alliance de la fonction publique du Canada. Photo : AFPC

Sur les 14 décès enregistrés l’année dernière, 7 sont survenus au Nunavut, 4 au Yukon et 3 aux Territoires du Nord-Ouest. Parmi les personnes décédées, huit étaient des résidents du Nord.

Un chiffre élevé

La présidente et directrice de la Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs, Debbie Molloy, note que 2021 est une année très inhabituelle en matière de nombre de décès.

Selon les chiffres de l’ACATC, aux T.N.-O. et au Nunavut, où les données sont regroupées, il faut remonter à 2011 pour un chiffre supérieur à sept.

Cette année-là, trois écrasements d'appareils aériens avaient ôté la vie à 14 personnes dont la plupart travaillaient ou voyageaient dans le cadre du travail.

Au Yukon, depuis 1993, trois années (1996, 2014 et 2021) sont associées à plus de trois décès. En 2019, il n’y en a eu aucun.

Notre mandat, c’est d’avoir zéro décès. Tout chiffre au-dessus est trop élevé [...] et nous savons que ce chiffre est atteignable , affirme Kurt Dieckmann, le directeur et président de la Commission de la santé et de la sécurité au travail du territoire.

Il précise aussi que les blessures ou les décès sur le lieu de travail ne font pas de discrimination et que toutes les industries et tous les genres peuvent être touchés.

Kurt Dieckmann, le directeur et président de la Commission de la santé et de la sécurité au travail du Yukon, pense que malgré les améliorations des dernières années, des progrès doivent encore être faits en matière de sécurité au travail. Photo : Commission de la santé et de la sécurité au travail du territoire

Brendan Hanley, le député fédéral du Yukon, affirme que le territoire est souvent l’une des juridictions avec le plus haut taux de blessures et de mortalité associée aux blessures, ce qui inclut les blessures et décès liés aux accidents de travail.

Il précise toutefois que ces données ne permettent pas d’affirmer qu'il y a plus d'accidents et de décès liés au travail au Yukon qu'ailleurs.

Sensibilisation à la sécurité sur le lieu de travail

Il soutient néanmoins que le haut taux de décès enregistré l’année dernière peut être lié à plusieurs facteurs, en fonction des catégories de décès. Il cite notamment la consommation d’alcool et de drogues dures plus importante que la moyenne.

Ronok Baroryee a été gravement blessé lors de son deuxième quart de travail pour Canadian North à l'aéroport de Yellowknife, il y a dix ans. Il est décédé en 2021. Photo : Avec la permission de Jolly Baroryee

Il note néanmoins que la Commission de la santé et de la sécurité au travail a fait progresser les choses grâce à des campagnes de promotion.

Ce que confirme Kurt Dieckmann.

« Il y a 15 ou 20 ans, la gestion de la sécurité n’existait pas sur les lieux de travail. Aujourd’hui, nous avons encore besoin de travailler sur cette culture, mais il y a un accent important mis sur la sécurité. » — Une citation de Kurt Dieckmann, directeur et président de la Commission de la santé et de la sécurité au travail du Yukon

Brendan Hanley croit que la pandémie a aussi pu jouer un rôle puisque de nombreux employés ont dû effectuer des heures supplémentaires pour compenser l'absence de leurs collègues malades. Avec la pression de la pandémie, peut-être qu' il y avait moins de confiance sur le lieu de travail, et beaucoup plus de stress, de stress mental aussi.

Avec le retour des employés au travail après deux ans de restrictions et l’embauche de nouveaux professionnels, Brendan Hanley et Kurt Dieckmann affirment que les employeurs doivent accorder de l’importance à la formation aux protocoles de sécurité.

Kurt Dieckmann ajoute que la sécurité au travail doit devenir quelque chose de socialement accepté, comme porter une ceinture de sécurité dans une voiture.

C’est très important de se rappeler que la sécurité sur le lieu de travail n'est pas quelque chose qui est en dehors du travail ou ajouté au travail. Elle fait partie du travail.

Huit des quatorze décès survenus en 2021 ont été rendus publics : Markus Dyck, un biologiste des ours polaires, Steven Page, un pilote d’hélicoptère, et Benton Davie, un mécanicien d’hélicoptère, sont décédés à la suite d'un écrasement d’hélicoptère près de Resolute Bay, au Nunavut;

Darrin Steigel, un foreur contractuel, est décédé dans un autre accident d'hélicoptère à la mine Hope Bay d'Agnico Eagle;

Michael Chinna est décédé à la suite d'un accident survenu dans une centrale électrique des Territoires du Nord-Ouest;

Ronak Baroryee est décédé à la suite d'un accident survenu 10 ans plus tôt, au cours duquel il a été frappé par une hélice pendant une panne de courant à l'aéroport de Yellowknife;

Richard Matthew Red Cull est mort dans le renversement d'un bulldozer près de Dawson City, au Yukon;

Cull est mort dans le renversement d'un bulldozer près de Dawson City, au Yukon; Lori Schroeder, une écologiste de la flore, a été tuée dans un accident de la route près de Watson Lake, au Yukon.

Avec des informations de Hilary Bird