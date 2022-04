L’aéroport d’Edmonton devient un laboratoire pour l’hydrogène

Le constructeur automobile Toyota fournira, par exemple, des véhicules alimentés à l’hydrogène pour bâtir une flotte de voitures de location et de taxi à Edmonton.

La firme japonaise Mitsui et la Québécoise Letenda y testeront des autobus alimentés à l’hydrogène dans l’espoir que, d’ici 2024, toutes les navettes de l’aéroport utilisent ce carburant.

Toyota fournira des véhicules alimentés à l'hydrogène à l'aéroport d'Edmonton, comme ce modèle présenté au congrès canadien sur l'hydrogène. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Brown

L’entreprise californienne FirstElement, qui possède le réseau de stations-service d’hydrogène le plus étendu dans le monde, a également choisi l’aéroport d’Edmonton pour percer dans le marché canadien.

Vous allez voir tous les véhicules sur le tarmac utiliser de l’hydrogène et, progressivement, toute notre flotte sera convertie. Vous allez voir des stations-service d’hydrogène parce que c’est bien beau d’avoir les véhicules, mais il faut pouvoir faire le plein , a expliqué le vice-président de l’aéroport Myron Keehn.

Nous allons l’utiliser dans notre système de cogénération au gaz naturel. Les passagers ne pourront pas voir [l’impact de l’hydrogène], mais ils pourront profiter du chauffage l’hiver et de la climatisation l’été.

Un incubateur parfait

La longue liste de partenariats a été annoncée dans le cadre du premier congrès canadien sur l’hydrogène, deux jours pendant lesquels de nombreux conférenciers ont souligné la difficulté de déployer de nouvelles technologies et de cerner la taille de la demande pour le marché naissant de l’hydrogène.

Selon Myron Keehn, l’aéroport est un écosystème parfait pour servir de laboratoire d’expérimentation. Vous y trouvez assez de demandes pour prouver [votre technologie] et montrer que les consommateurs l’adoptent , a-t-il fait valoir.

« Cela va attirer des dizaines de millions de dollars d’investissements et des centaines d'emplois. » — Une citation de Myron Keehn, vice-président à l'aéroport d'Edmonton

L’aéroport n’a pas détaillé les retombées attendues ni rendu publique la réduction possible des émissions de gaz à effet de serre que ces partenariats amèneront. Quand il est utilisé comme carburant, l’hydrogène n’émet que de la vapeur d’eau. Sa méthode de production peut toutefois amener à plus ou moins d’émissions de CO 2 .

Les premières entreprises devraient s’installer à l'aéroport dès cette année. La flotte de véhicules à l’hydrogène devrait arriver l’année prochaine en fonction de l’approvisionnement possible.