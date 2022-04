Trois-Rivières est la ville canadienne où la population est la plus âgée

Pour les commerces locaux, le secteur immobilier et le secteur de la culture, cette statistique représente une bonne nouvelle puisque les personnes dans cette tranche d’âge jouissent en général d’une plus grande aisance financière.

C’est aussi à Trois-Rivières où l’on retrouve le moins de personnes en âge de travailler : 59,8 %, c’est à peine un peu plus de la moitié de la population.

Selon le professeur d'économie à l' UQTRUniversité du Québec à Trois-Rivières Frédéric Laurin, c’est le développement économique qui peut en souffrir. Cela est même inquiétant puisque les entreprises doivent composer avec la pénurie de main-d’oeuvre.

« En proportion, les entrepreneurs se retrouvent plus dans les 20, 30 ans que dans les 65 ans et plus. Donc, ça fait moins d'entrepreneuriat. L’innovation aussi [...] statistiquement on en retrouve plus dans les 20, 30 ans que dans les 65 ans et plus. »