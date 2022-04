De nouveaux parents au dépourvu en raison d’une pénurie d’un lait maternisé spécialisé

Depuis le rappel de certaines préparations pour nourrissons en février, plusieurs familles ont dû aller jusqu’à choisir une nouvelle sorte de lait pour leur enfant à cause d’une pénurie qui s’est créée dans les produits destinés aux nouveau-nés. Mais, pour les bébés intolérants à la protéine bovine, les choix sont restreints et les alternatives difficiles à envisager. Des parents se tournent même vers les réseaux sociaux pour espérer s’approvisionner.

Le lait maternisé Similac Alimentum pour les bébés ayant des besoins particuliers est devenu une denrée rare sur le marché. Ça a causé une pénurie pour cette marque-là et ça a entraîné un effet domino pour toutes les autres sortes de lait qui sont commercialisées présentement , explique le pharmacien-propriétaire Yves Bordeleau.

Alexandra Guertin a vécu une période de stress face à la pénurie de lait pour nourrir son bébé intolérant. J'ai paniqué. J'étais avec mon conjoint, puis sur le coup, on ne savait pas quoi faire. Le bébé, avec ses allergies et le bébé sans allergies, ce n'est pas le même bébé. Il n'était vraiment pas bien , mentionne la jeune maman originaire du secteur Sainte-Gertrude.

Elle a réussi à adapter son alimentation et à revenir à l’allaitement. Il faut couper le soya, le lait, les protéines bovines, le boeuf, le bison, ces choses-là. Mais, quand on n'est pas habitués, c'est vraiment un carnage d'aller à l'épicerie , poursuit-elle.

Le retour vers l’allaitement n’est pas à la portée de toutes et les autres solutions sont peu nombreuses. Et, ce problème d’approvisionnement risque de s’étirer dans le temps. Impossible de prédire quand le produit sera de retour sur les tablettes des commerçants. On ne le sait pas. Il n’y a rien qui nous indique que ça peut revenir. On est dans le néant de là-dessus , indique Yves Bordeleau.

Les réseaux sociaux en renfort

La pénurie a poussé la Trifluvienne Émilie Lampron-Perron à lancer un appel sur les réseaux sociaux pour tenter de mettre la main sur le lait tant convoité, comme l’ont fait aussi d’autres parents pour nourrir leur enfant intolérant.

Avant de se rendre jusqu’à la publication Facebook, elle a d’abord mis à l’essai une autre préparation, mais encore faut-il que bébé Laurent accepte de la boire.

Dès que j'approche le biberon avec le nouveau lait, il le recrache instantanément. Il se met à pleurer, il hurle. J'essayais de faire l'introduction graduelle, mais finalement...il me restait cinq cannes et je viens de terminer la dernière , lance-t-elle.

Publication d'Émilie Lampron-Perron

Heureusement, de très nombreux samaritains ont répondu à sa demande. Sa publication a été partagée des centaines de fois. J'ai vraiment été surprise de voir l'ampleur de ma publication parce que des gens de partout au Québec m'écrivent pour me dire qu'ils ont quelques cannes et qu'ils peuvent me dépanner. J'ai même envoyé mon père chercher du lait à une heure d'ici. Donc, on a assez pour le week-end, pour l'instant , se réjouit Émilie Lampron-Perron.

Son message sur les réseaux sociaux aura même permis de mettre en lien d’autres parents qui cherchaient le lait spécifique avec des familles qui avaient des surplus à offrir. Comme quoi la solidarité demeure la meilleure chance de s’approvisionner présentement.