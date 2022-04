Cinq travailleurs de la région ont perdu la vie dans un accident de travail l’an dernier

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a dévoilé ces statistiques mercredi, à la veille du Jour de deuil, une journée de commémoration internationale consacrée aux personnes décédées ou blessées au travail.

Le lieu de résidence des personnes touchées est utilisé pour comptabiliser ces statistiques. Le nombre de travailleurs de la région qui ont perdu la vie au travail en 2021 est comparable à l’année précédente, tandis que le nombre de personnes décédées d’une maladie professionnelle est en hausse de six.

Une augmentation est également observée du côté des personnes qui ont subi une lésion à la suite d’un accident de travail, avec 672 personnes de plus pour un total de 4162.

Le nombre de travailleurs victimes d’une maladie professionnelle a augmenté de 291, par rapport à 2020, pour atteindre 1150 personnes.

David Blouin est le responsable des communications de la CNESST au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Catherine Gignac

Le responsable des communications de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail au Saguenay-Lac-Saint-Jean, David Blouin, explique que deux objectifs principaux sont associés au jour de commémoration.

C’est vraiment d’honorer la mémoire des travailleurs qui sont décédés ou qui ont été blessés dans l’exercice de leurs fonctions, donc au travail, mais aussi de rappeler que les accidents du travail, ça a un impact sur les personnes qui sont blessées ou qui sont décédées, naturellement, mais aussi sur beaucoup de personnes autour, donc leur famille, les enfants, les proches, les amis, les collègues , a-t-il indiqué.

Miser sur la prévention

La journée de commémoration vise également à rappeler aux travailleurs et aux employeurs l’importance de rendre les milieux de travail plus sécuritaires.

La prévention restera toujours le meilleur atout des milieux de travail, a souligné le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, par voie de communiqué. À terme, la modernisation du régime de santé et de sécurité du travail mise sur plus de prévention, pour réduire le bilan lésionnel, et ce, au bénéfice des travailleurs et travailleuses.

Au Québec, en 2021, 60 personnes ont perdu la vie lors d’un accident de travail, ce qui représente une augmentation de trois décès par rapport à 2020. Au total, 147 personnes sont décédées des suites d’une maladie professionnelle, soit 31 de plus que l’année précédente.

Le nombre de personnes qui ont subi une lésion à la suite d’un accident de travail a toutefois diminué de 1722 en 2021, avec 93 028 personnes blessées.

Avec les informations de Catherine Gignac