Plus de 18 000 Britanno-Colombiens s’identifient comme non binaires ou transgenres

Plus de 100 000 Canadiens, dont 18 000 Britanno-Colombiens, s’identifient comme non binaires ou transgenres, d’après le premier recensement de Statistiques Canada comprenant des informations sur l’identité de genre différente que celle du sexe assigné à la naissance.

Pour la première fois mercredi, Statistique Canada a révélé les résultats de son recensement pour 2021 en répartissant l’identité de genre des répondants en cinq catégories : femmes et hommes transgenres, femmes et hommes cisgenres, et personne non binaire.

L’organisation fédérale demandait auparavant à ses répondants de se caractériser comme hommes ou femmes. Dans le dernier recensement, les Canadiens interrogés ont pu toutefois répondre à une question sur leur sexe assigné à la naissance et sur leur identité de genre (qui pouvait être différente de leur réponse précédente).

Résultat : 0,44 % de la population de la Colombie-Britannique s’identifie comme non binaire ou transgenre, ce qui est le taux le plus élevé des provinces et des territoires derrière la Nouvelle-Écosse (0,48 %) et le Yukon (0,47 %).

Terminologie LGBTQ+ Non binaire : se dit d'une personne dont l'identité de genre se situe en dehors du modèle de genre binaire homme ou femme.

: se dit d'une personne dont l'identité de genre se situe en dehors du modèle de genre binaire homme ou femme. Transgenre : personne dont le genre ne correspond pas à celui qui lui a été assigné à la naissance.

: personne dont le genre ne correspond pas à celui qui lui a été assigné à la naissance. Cisgenre : personne dont l'identité de genre correspond à son sexe assigné à la naissance. Source : Lexique sur la diversité sexuelle et de genre du Gouvernement du Canada

Statistique Canada explique avoir pour le moment limité l’analyse de la diversité de genre aux répondants de 15 ans et plus afin d’éviter d’inclure des enfants ou jeunes qui peuvent être confus et incertains de leur identification. Ces données supplémentaires seront analysées et révélées en juillet, affirme l'agence fédérale dans un courriel.

À écouter : Plus de 100 000 personnes transgenres et non binaires au Canada

Première mondiale

C’est un moment historique pour les personnes transgenres et non binaires au Canada, et pour le Canada en entier. C’est une reconnaissance croissante des personnes transgenres et non binaires , explique France-Pascal Ménard, analyste au Centre de Démographie de Statistiques Canada.

Le Canada est le premier pays du monde à recueillir ses informations dans le cadre d’un recensement, soutient l'agence fédérale. Ces changements ont été apportés après cinq ans de consultation auprès du public et d’experts internationaux.

Ces données pourront désormais être utilisées par les différents niveaux de gouvernements pour déterminer quel genre de services doivent être fournis aux communautés. De même, les entreprises et les populations se servent de ces informations pour mieux comprendre les populations qu’elles servent.

C’est important, parce que la société évolue, le recensement s’adapte aux changements de la société, explique-France-Pascal Ménard. On a clairement identifié des lacunes qu’on avait besoin de combler.

Avec des informations de l'émission Phare Ouest