14 mois de prison pour avoir foncé dans une voiture de police

L’homme d’Amos avait été impliqué dans une poursuite policière à haute vitesse dans le secteur de Senneterre, le 20 mars 2020. Sa course s’était alors terminée par une collision à basse vitesse avec une voiture de patrouille de la Sûreté du Québec, blessant alors un policier. Un tapis clouté avait alors été utilisé.

Yann Marcotte avait auparavant volé un véhicule à Normétal et proféré des menaces à l’endroit de plusieurs personnes. Le véhicule, qui est celui impliqué dans la collision, est une perte totale.

L’individu de 40 ans avait plaidé coupable à des accusations d’avoir fui les policiers et d’avoir refusé d’obtempérer à un ordre donné par les policiers. Au terme d’un procès en janvier dernier, il a aussi été reconnu coupable de sept autres chefs, dont des voies de fait armées contre un agent de la paix et une conduite dangereuse causant des lésions corporelles.

Yann Marcotte a reçu sa sentence au palais de justice d'Amos mercredi. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Processus de réhabilitation

Le juge Thierry Potvin, de la Cour du Québec, s’est rangé à la suggestion commune de Me Nicolas Bigué, du ministère public, et de Me André Levasseur, de la défense. La peine tient compte selon lui à la fois de la gravité des gestes posés et du processus de réhabilitation déjà entamé par Yann Marcotte, qui a suivi une thérapie de 14 mois pour ses problèmes de toxicomanie.

C’est un compromis entre un certain besoin de vous punir pour les agissements que vous avez faits, mais en même temps de ne pas ralentir vos tentatives de réhabilitation. Vraiment, c’est tout à votre honneur d’être allé en thérapie, d’avoir complété un programme quand même assez long. Cependant, et c’est bien identifié dans le rapport présentenciel, vous avez travaillé sur un problème qui n’est peut-être pas le seul que vous avez, donc il vous reste beaucoup de chemin à faire , a déclaré le juge Potvin.

La peine de détention de Yann Marcotte est assortie d’une probation surveillée et d’une interdiction de conduire pendant trois ans. Il lui sera aussi interdit de posséder des armes à feu pendant 10 ans. Des suivis lui sont imposés pour l’aider à régler ses problèmes de toxicomanie et de gestion de la colère pendant sa probation. Il devra aussi réaliser 100 heures de travaux communautaires.

Yann Marcotte fait face à la justice dans cinq autres dossiers, qui ont été remis en juillet prochain.