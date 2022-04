La chanteuse Julie Daraîche pleurée un peu partout dans l’Est-du-Québec

Originaire de Saint-François-de-Pabos, en Gaspésie, Julie Daraîche devait fêter ses 84 ans mercredi.

C'est la fille de la chanteuse, Dani Daraîche, qui a fait annoncer du décès de sa mère sur les médias sociaux mardi.

Considérée par plusieurs comme la reine du country, elle a marqué des générations, comme l’explique une amie de la famille, Carmel Dumas, auteure du livre La Famille Daraîche : une page du country au Québec et réalisatrice du documentaire La famille Daraîche.

Il n’y a pas un disque ou une cassette qui se serait vendu si Julie et sa gang ne s’étaient pas mises sur leur 36, soir après soir, pour aller chanter pour les gens, et les faire chanter, et passer du temps avec eux après , soutient Carmel Dumas.

« J’ai un souvenir inoubliable de Julie qui entraîne toute la famille pour chanter "La poule à Colin" avec ses talons hauts blancs, dans le poulailler. » — Une citation de Carmel Dumas, scénariste, réalisatrice et amie de la famille Daraîche

Conrad Stephane Photo : Julien Choquette

Conrad Stéphane, chanteur country originaire de Sept-Îles, a été pris sous l’aile de Julie Daraîche alors qu’il n’avait que 18 ans.

« J’ai le cœur en miette. » — Une citation de Conrad Stéphane, chanteur country originaire de Sept-Îles

C’est elle qui m’a ouvert le chemin quand j’avais 18 ans. C’était pas juste la chanteuse. C’était la chanteuse, la mère, la femme humaine qui était prête à tout donner , souligne-t-il avec émotion.

Pour sa part, le chanteur Irvin Blais, originaire de Maria, se souvient de la première fois qu’il a entendu Julie Daraîche chanter. J’avais 4 ou 5 ans quand je l'ai entendu pour la première fois, se souvient-il. Et encore aujourd’hui, tu ne peux pas faire une soirée country sans entendre Julie Daraîche.

Le chanteur country Irvin Blais Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

M. Blais souligne son implication dans le milieu de la musique. Julie donnait la chance à la relève de se donner en spectacle pour des concours amateurs. Elle nous a ouvert la porte. C’est à nous, la relève, de la garder ouverte et de l’élargir en son honneur.

« Elle était très fière d'être Gaspésienne.» - Gilles Daraîche Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Le maire de Chandler, Gilles Daraîche, qui est également le cousin de Julie Daraîche, souligne que celle-ci était fière de ses origines gaspésiennes. Elle a fait danser, pleurer, rire des gens pendant une cinquantaine d’années et plus. Elle a fait un travail extraordinaire.

Prochainement, Gilles Daraîche souhaite rendre hommage à la chanteuse, avec un monument, installé à Chandler.

Avec les informations de Sophie Martin et Catherine Paquette.