Digues et sacs de sable pour se préparer aux inondations dans le sud du Manitoba

Plusieurs communautés remplissent des sacs de sable et construisent des digues pour protéger leurs infrastructures.

À Winnipeg par exemple, la Ville anticipe la production de 25 000 à 30 000 sacs de sable quotidiennement au cours des jours à venir, indique un porte-parole par courriel.

Des sacs de sable sont offerts 24 heures sur 24 dans les points de distribution suivants :

1220, avenue Pacific, à l’entrée est

1539, rue Waverley

960, avenue Thomas (dans le stationnement des visiteurs, à côté des bacs de recyclage)

On est mieux d’avoir les sacs de sable et de les enlever quand on en a plus besoin que d’espérer de les avoir lorsque ça inonde , lance Wayne Lucas, qui ramasse des sacs pour son ami dont la maison est inondée à Winnipeg.

J’essaie d’être en sécurité le plus possible parce que je ne veux pas me retrouver avec une grosse facture de rénovation si ça inonde , dit Peter, un citoyen vivant dans le secteur du quartier West End.

En cinq jours, le service 311 de la Ville de Winnipeg a enregistré près de 1284 demandes d'assistance liées à des dégâts des eaux dont 450 pour des inondations de sous-sols.

Autoroute fermée à Morris

À Morris, l’autoroute 75 sera fermée dès vendredi pour protéger la ville contre la montée des eaux de la rivière Rouge.

Mercredi, des équipes amoncellent de la boue sur l’autoroute pour préparer la fermeture de la digue qui ceinture la communauté.

Des équipes étaient à l'œuvre sur la route 75 près de Morris, mardi, empilant la terre qui servira à compléter et fermer la digue qui entoure la ville, vendredi. Photo : Radio-Canada / Alana Cole

Selon le maire de la Ville de Morris, Scott Crick, l’eau lèche le dessous du pont de l’autoroute 75.

La météo est si imprévisible ces derniers temps qu’il lui est impossible de dire combien de temps la digue pourrait être fermée, surtout avec les précipitations qui pourraient tomber cette fin de semaine.

Dans le meilleur des cas, l’eau remonte pendant quelques jours et se retire rapidement. Dans le pire des cas, la digue et la route pourraient être fermées pendant deux à quatre semaines comme en 2011 , soutient M. Crick.

La rivière Rouge est sortie de son lit près de Morris, dans le sud du Manitoba, et s'approche dangereusement du tablier d'un pont. Photo : Radio-Canada / Alana Cole

La météorologiste à Environnement Canada Natalie Hasell indique que toutes les modélisations sont d’accord qu’il y a des précipitations prévues, mais ne sont pas d’accord sur sa trajectoire et sa vitesse .

Il est difficile de savoir si le système fera du surplace ou s’il sera en mouvement , poursuit-elle.

L’ingénieur au service hydrologique du Manitoba, Chris Propp affirme que la province fait tout ce qui est nécessaire pour garder cette autoroute ouverte le plus longtemps possible.

Ailleurs, des opérations de pompage sont en cours dans la plupart des digues, y compris celles d’Emerson, Morris, Saint-Adolphe, de Sainte-Agathe, Rosenort, Brunkild, Riverside, Letellier et à Dominion City, précise M. Propp.

Le canal de dérivation de la rivière Rouge est toujours en service tout comme le canal de dérivation Portage ainsi que le barrage Shellmouth.

Avec les informations de Rachel Bergen Alana Cole et de Mario De Ciccio