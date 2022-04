Un vote à 99 % en faveur d’une grève à l’usine de pâte de PFR à Saint-Félicien

Lundi, les employés ont voté à 99,2 % en faveur d'un mandat de grève, alors que 80 % des quelque 170 travailleurs ont participé au vote.

Le syndicat Unifor et l'entreprise n'arrivent pas à s'entendre sur des ajustements monétaires et la question des mouvements de main-d'oeuvre.

Les négociations sont en cours depuis plusieurs semaines alors que la convention collective viendra à échéance le 1er mai.

Le représentant national d'Unifor, Steeve St-Pierre, explique que le temps file pour conclure une entente puisque le dossier des conditions de travail de l'usine doit être réglé avant que les négociations salariales soient abordées au niveau national dès le 9 mai.

J’ai confiance, c’est réaliste, puis on se donne la chance d’arriver à un règlement rapidement. On a quand même un bon bout de chemin de fait dans la négociation. Il reste quand même des enjeux à régler. Puis l’employeur est disponible pour négocier dès le 2. On va se donner la chance d’arriver à un règlement qui va être satisfaisant pour nos membres , a indiqué Steeve St-Pierre.

Le règlement adopté servira ensuite de modèle pour l'ensemble des membres de l'industrie forestière que défend Unifor. Une rencontre est prévue entre le syndicat et la direction de l'usine de Saint-Félicien avant le possible déclenchement de la grève.