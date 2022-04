Un député conservateur uni dénonce l’intimidation de Jason Kenney et son administration

Le député d’Airdrie-Cochrane, Peter Guthrie, allègue que le premier ministre albertain Jason Kenney et son administration sont coupables de harcèlement et d'intimidation. Il s’agit de la plus récente critique d’un député conservateur uni envers son chef de parti. Jason Kenney est d'ailleurs aux prises avec une fronde au sein de son caucus et doit faire bientôt face un vote de confiance de ses membres.

Peter Guthrie a publié une vidéo sur son profil Facebook dénonçant le mauvais comportement et le manque de professionnalisme qui afflige cette administration [du Parti conservateur uni] .

Le député se désole d’avoir vu un employé politique du gouvernement dépeindre les députés critiques du premier ministre comme des clowns dans un message Twitter. Il dénonce également les messages désobligeants d’autres membres de la garde rapprochée de Jason Kenney, dont un dirigé à son endroit, l’accusant de verser dans les théories du complot.

Lorsque des employés politiques haut placés sentent qu’il est approprié de s'attaquer à des élus, on ne devrait pas se surprendre que le conflit persiste. Les attaques personnelles ne seraient tolérées dans aucun environnement de travail que j’ai vu, affirme Peter Guthrie dans sa vidéo. C’est l’une des raisons pour laquelle plusieurs les dénoncent. Nous ne devrions pas non plus passer sous silence que les voix les plus opposées à cette intimidation viennent de femmes au sein de notre caucus.

Il fait référence aux députées Leela Aheer et Angela Pitt qui ont été très critiques du premier ministre, la première l’appelant même à démissionner. Les députés Dave Hanson, Richard Gotfried, Drew Barnes, Todd Loewen, Brian Jean et Jason Stephan ont également tous critiqué le leadership de Jason Kenney ces dernières semaines.

Sept députés et président d'associations de circonscription du Parti conservateur uni ont dénoncé le changement aux règles du vote de confiance de Jason Kenney. Photo : Radio-Canada / Audrey Neveu

Cette arrogance n’est pas endiguée par le premier ministre, car elle appuie ses objectifs. Ce n’est pas différent de la gauche. Dans leur esprit, c’est correct de faire des choses non éthiques ou discutables si cela les avantage ou est un moyen pour atteindre une fin , continue Peter Guthrie dans sa vidéo.

« Le premier ministre encourage un comportement irrespectueux par ses propres actions. Il mène par l’exemple. » — Une citation de Peter Guthrie, député d’Airdrie-Cochrane

La dénonciation d’intimidation de Peter Guthrie suit celle, la semaine dernière, d’Angela Pitt, à la suite du tweet traitant les députés mécontents de clowns. C’est exactement le genre de harcèlement et d’intimidation qui proviennent des employés du premier ministre tous les jours. Les députés offrent des opinions divergentes et ils sont ridiculisés, traités de clowns ou de fous , dénonce-t-elle.

Le député Jason Stephan a lui aussi dénoncé l’autoritarisme du premier ministre à mots voilés dans un discours à l’Assemblée législative la semaine dernière.

Certains disent ‘’bien sûr, nous pouvons être unis, mais seulement si vous êtes d’accord avec moi’’. Ce n’est pas de l’unité, ça , a commencé Jason Stephan.

Certains affirment que l’unité requiert de suivre le chef, mais monsieur le président, que se passe-t-il si on vous mène au bord d’une falaise? Devriez-vous vous laisser tomber comme un lemming? Non , a-t-il ajouté. Il a ensuite appelé à l’honnêteté et à dire la vérité, même si celle-ci perturbe le statu quo .

Jason Kenney croit avoir été trop tolérant

Dans un direct sur Facebook la semaine dernière, Jason Kenney a répliqué qu’il croit avoir été trop tolérant envers les dissidents au sein de son propre caucus. Il a affirmé que si les membres du Parti conservateur uni choisissent de déclencher une course à la chefferie, il respectera leur décision avec gratitude .

Toutefois, s’ils appuient majoritairement son leadership lors du vote de confiance, Jason Kenney prendra ce verdict comme un mandat pour toute notre équipe, incluant notre caucus, de nous reprendre en main, de concentrer notre attention sur le NPDNouveau Parti démocratique et les libéraux de Justin Trudeau et pas sur nous-mêmes, et de renouveler notre esprit d’équipe et notre discipline , a-t-il affirmé.

« Les Albertains ne s’attendent pas à un feuilleton de la part de leur gouvernement. Ils ne veulent pas voir des chicanes de famille. » — Une citation de Jason Kenney, premier ministre de l’Alberta

Je crois qu’il y a des moments tout à fait légitimes durant lesquels les députés peuvent parler au nom de leurs électeurs et partager leurs opinions sur des politiques publiques. Si ça devient une guerre civile interne constante, cependant, je ne crois pas que c’est acceptable , a-t-il ajouté, rappelant l'accent qu’il mettra sur la discipline advenant sa victoire.

Du jamais vu en politique albertaine

Le politologue du Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta, Frédéric Boily, estime que la guerre interne au sein du Parti conservateur uni a atteint un niveau jamais vu en politique albertaine moderne. Souvent ces chicanes arrivent dans les petites formations politiques. L’aspect le plus étonnant est que c’est le parti au gouvernement , analyse-t-il.

Aussi, ce qui est différent c'est la nature des critiques. Elles sont très fortes et elles ne dénoncent pas seulement une dérive, mais elles laissent entendre que c’est profondément ancré dans le style du chef , continue-t-il.

Selon Frédéric Boily, la division est telle au sein du PCU qu’il sera difficile, voire impossible à court terme, de rallier les différentes factions, peu importe le résultat du vote de confiance de Jason Kenney.