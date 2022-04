Lisa Leblanc, Les Louanges, P’tit Beliveau et Qualité Motel au FMBM

Le Festival de Musique du Bout du Monde a dévoilé, jeudi matin, sa programmation. L'an dernier, le festival avait été présentée en formule réduite. Il est pleinement de retour cette année avec une programmation des plus diversifiées.

Pour sa 18e année, plus de 30 artistes défileront sur les différents sites dans le Grand Gaspé du 11 au 14 août prochain.

Parmi les têtes d’affiche, on retrouve Lisa Leblanc, Les Louanges, P’tit Beliveau et Qualité Motel.

L’événement sera présenté sur 15 scènes différentes dont une située sur le sommet du mont Béchervaise, une autre au Cap-Bon-Ami.

L'an dernier, le festival avait réduit sa programmation et privilégié une présentation sur des scènes situées hors du centre-ville de Gaspé. Cette formule s'est avérée une réussite qui inspire maintenant les organisateurs.

Spectacle de Milk & Bone au cap Bon Ami à l'occasion du Festival de musique du bout du monde en 2016 (archives). Photo : Charles Bilodeau (FMBM)

Au grand chapiteau

Le jeudi sera synonyme de funk-disco, alors que les artistes Cha Wa et Lisa Leblanc ouvriront les festivités.

Le vendredi aura pour thème la musique indie rock tandis que The Franklin Electric et Les Louanges seront de la soirée.

C’est le groupe afro house colombien Ghetto Kumbé et l’artiste Lido Pimienta, qui prendront d’assaut la grande scène, le samedi.

Les familles sont invitées à se rendre sur la rue de la Reine du vendredi soir au dimanche soir, pour les Journées du Bout du Monde.

Des prestations d’arts de la rue et des concerts gratuits seront offerts à tous. Il sera entre autres possible de voir performer le P’tit Beliveau, Odreii, Valérie Ékoumè et LaF.

Les 500 premiers passeports pour les soirées sur la Scène Hydro-Québec sont disponibles dès maintenant.