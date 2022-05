Explosion des inscriptions dans les classes d’accueil du Grand Montréal

Le plus gros centre de services scolaires du Québec a l'habitude d'accueillir les nouveaux arrivants tout au long de l'année scolaire, mais depuis deux ans, la pandémie avait quelque peu ralenti le flux d'inscriptions.

Dès qu'il y a une reprise au chemin Roxham, on le sent quelques jours, voire quelques semaines plus tard. Sur les 210 enfants qu'on a reçus au mois de mars, le tiers d'entre eux venaient de quatre pays : le Mexique, Haïti, la Colombie et le Brésil , explique le directeur du service de l'organisation scolaire du CSSDMCentre de services scolaires de Montréal , Mathieu Desjardins.

En tout, il y a eu plus de 750 nouvelles inscriptions au CSSDM depuis le début de 2022.

Le nombre de nouveaux élèves allophones en Montérégie augmente aussi. Le Centre de services scolaires Marie-Victorin compte des classes d'accueil dans plusieurs écoles de Longueuil et de Brossard. L'année 2019 était une année record. Depuis la réouverture du chemin Roxham, on a l'impression de reprendre là où on a laissé avant la pandémie , constate Marie-Hélène Mathieu, médiatrice interculturelle.

Le Centre de services scolaires Marie-Victorin a aménagé un dépôt de vêtements pour les familles qui ont fui leur pays. Cela fait souvent partie des nombreux besoins des nouveaux élèves. Photo : Radio-Canada / Anne-Louise Despatie

Le personnel du service d'accueil constate une plus grande fragilité des familles dont les membres ont un statut de réfugié. La pandémie a imposé des détours et des arrêts.

Avec la pandémie, ils sont doublement vulnérabilisés par le fait qu'ils n'ont pas été scolarisés pendant plusieurs mois. Comme bien des réfugiés, ils n'ont pas eu le temps de préparer leur parcours migratoire. Souvent, ils n'ont pas choisi le pays non plus. Quand ils arrivent ici, ils ne s'attendent pas à un hiver si froid , observe Chantale Boutet, directrice adjointe des services éducatifs au CSSMVCentre de services scolaires Marie-Victorin .

Marie-Hélène Mathieu, médiatrice interculturelle, et Chantale Boutet, directrice adjointe des services éducatifs au Centre de services scolaires Marie-Victorin Photo : Radio-Canada / Anne-Louise Despatie

Avec un nombre grandissant d'élèves issus de l'immigration, le CSSMVCentre de services scolaires Marie-Victorin a voulu raffiner son réseau d'accueil. Selon l'âge des enfants, une approche hybride permet d'accueillir plus d'enfants directement dans les classes régulières, surtout au début du primaire.

L'apprentissage d'une langue seconde, la francisation est beaucoup plus favorisée en étant à même une classe régulière , explique Mari-Hélène Mathieu. Les plus vieux ont souvent besoin de plus de temps pour apprendre le français avant de rejoindre une classe régulière.

Depuis des décennies, les classes d'accueil ont permis à des milliers d'élèves d'apprendre le français. Pour ceux qui transitent un an ou deux par une classe d'accueil, pour nos élèves qui arrivent au primaire, c'est fascinant à quel point ils apprennent rapidement. Et c'est notre rôle avec la loi 101, c'est un devoir qu'on accomplit chaque année , dit fièrement Réginald Fleury, conseiller pédagogique au Centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île.

Dans ce centre du nord-est de l'île de Montréal, l'afflux de réfugiés augmente aussi.

Une expertise précieuse

Tout comme l'ensemble du réseau scolaire, les classes d'accueil ont aussi fait les frais de la rareté de la main-d'œuvre. Pendant la pandémie, des enseignants ont été appelés à prêter main-forte dans d'autres classes.

Or, leur expertise est précieuse, selon l'enseignante Isabelle Bujold, qui estime qu'il ne faudrait pas la perdre. Elle espère que les enseignants qui ont quitté les classes d'accueil pour aller dans des classes régulières vont revenir.

Comme les autres élèves qui intègrent les classes d'accueil, Rabine, dont la famille a immigré de la Côte-d'Ivoire, doit passer un examen pour évaluer son niveau de connaissances en français. Photo : Radio-Canada / Anne-Louise Despatie

Isabelle Bujold en est à sa 13e année d'enseignement en classe d'accueil. Parmi ceux qui ont foulé les bancs de sa classe, elle compte notamment des Syriens, des Afghans et des Haïtiens qui ont vécu le séisme de 2010.

On a eu des élèves qui sont arrivés par le chemin Roxham, qui ont traversé l'Amérique à pied, qui sont partis du Brésil. Des élèves qui ont perdu des membres de leur famille en chemin , donne en exemple l'enseignante de l'École secondaire Anjou.

On a une certaine expérience avec des élèves qui ont vécu des traumas , ajoute-t-elle.

À la mi-avril, elle a reçu une première élève ukrainienne dans sa classe.