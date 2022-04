L’Alberta : une province jeune en comparaison à la moyenne canadienne

C’est vraiment une population jeune, c’est très intéressant lorsqu’on compare avec le reste du Canada, l’Alberta fait vraiment figure de province des plus jeunes à ce niveau-là , explique l’analyste au Centre de démographie de Statistiques Canada, Arnault Bouchard-Santerre.

La moyenne d’âge du Canada est de 41,9 ans contre 39 ans pour la province albertaine. De plus, 19 % de la population de l’Alberta est âgée de 0 à 14 ans. La moyenne canadienne est plutôt de 16,3 %.

Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte qui fait en sorte qu’il y a beaucoup de 0 à 14 ans en Alberta. On peut penser notamment à l’immigration interprovinciale où l’Alberta réalise vraiment des gains, plus au cours des années précédentes, mais ces gains-là se font toujours sentir , ajoute Arnault Bouchard-Santerre.

Début du widget . Passer le widget?



Fin du widget . Retour au début du widget?

Seule la Saskatchewan comprend une proportion de 0 à 14 ans plus élevée que l’Alberta parmi les provinces canadiennes avec 19,7 %.

Dans le nord, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ont aussi de jeunes populations avec 20,6 % et 32,8 % respectivement de leur population âgée de moins de 15 ans. Le Yukon se situe plus près de la moyenne canadienne avec 17 %.

M. Bouchard-Santerre indique que le taux de fécondité est un des éléments expliquant pourquoi la population albertaine est généralement plus jeune qu’ailleurs au pays.

L’indice de fécondité [en Alberta], donc le nombre d’enfants par femme, est plus élevé que la moyenne canadienne. En Alberta, ça se situe autour de 1,5 alors qu’au Canada c'est 1,4 enfant par femme environ. Donc on a certainement des gains au niveau de la fécondité en Alberta par rapport aux autres provinces.

D’après Statistiques Canada, l’Alberta, le Manitoba et la Saskatchewan, sont les seules provinces canadiennes où le nombre d’enfants surpasse encore celui des personnes de 65 ans et plus .

L'Alberta compte encore plus d'enfants de moins de 15 ans que de personnes de plus de 65 ans, explique Arnault Bouchard-Santerre, analyste au Centre de démographie de Statistiques Canada. Photo : Radio-Canada / Arnault Bouchard-Santerre

C’est également en Alberta que l’on recense l’écart le plus élevé entre la proportion d’enfants de moins de 15 ans et la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus avec 4,2 points de pourcentage. Ceux âgés de moins de 15 ans forment 19 % de la population contre 14,8 % pour le deuxième groupe.

Selon les projections démographiques de l’organisme fédéral, le nombre de personnes de 65 ans et plus pourrait dépasser celui des enfants de moins de 15 ans en 2031.

Des centres urbains qui sont jeunes

Les données de Statistiques Canada montrent également que les grands centres urbains albertains sont composés d’une forte proportion de jeunes. Près de la moitié de la population du centre-ville de Calgary est formée de jeunes adultes âgés de 25 à 40 ans (49,1 %). Il s’agit d’un sommet parmi tous les grands centres urbains du pays .

« La moitié de la population du centre-ville de Calgary fait partie de la génération des millénariaux, un sommet au pays. Le centre-ville de Calgary est aussi l’un des centres-villes ayant connu l’accroissement démographique le plus soutenu entre 2016 et 2021. » — Une citation de Statistique Canada

C’est d’ailleurs en Alberta et en Saskatchewan que l’on retrouve les plus grandes proportions d’enfants de moins de 15 ans dans les grands centres urbains au Canada : Saskatoon (19,1 %), Lethbridge (19 %), Regina (19 %), Edmonton (18,6 %) et Calgary (18,5 %).

18,6 % de la population d'Edmonton est âgée de moins de 15 ans (archives). Photo : Radio-Canada / David Bajer

Ces informations surviennent dans un contexte où des rapports suggèrent que l’Alberta peine à retenir ses jeunes. Pour sa part, Arnault Bouchard-Santerre indique que les chiffres parlent d’eux-mêmes .