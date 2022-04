S’isoler et risquer de perdre son chômage, le pari difficile des travailleurs saisonniers

Dans les usines de transformations de la Péninsule acadienne, où les cas de COVID-19 s'accumulent, ce dilemme est bien présent.

La représentante syndicale Mireille Noël, du syndicat Unifor à Haut-Lamèque, affirme qu’il y a de nouveaux cas de COVID-19 dans les usines de transformation des produits de la mer tous les jours.

Selon elle, une trentaine d'employés de son syndicat dans la Péninsule acadienne ont été touchés depuis le début de la saison du crabe.

Selon les consignes de la santé publique, les travailleurs ont cinq jours pour se remettre sur pied lorsqu’ils attrapent la COVID-19. Ensuite, c'est à eux de décider s'ils sont aptes de retourner à l’usine.

Selon Mireille Noël, peu s'isolent plus de cinq jours.

Ils recommencent de nouveau après ça , confirme-t-elle. La plupart, pour gagner leur chômage, ils se forcent à rentrer travailler .

Le porte-parole de l’Aide et soutien aux travailleuses et travailleurs des secteurs saisonniers (ASTS), Fernand Thibodeau, raconte que plusieurs travailleurs atteints du virus lui ont confié être retournés au travail malgré la maladie.

C'est que plusieurs travailleurs saisonniers dans les usines de transformation ne peuvent simplement pas se permettre de manquer de 5 à 10 jours de travail.

Perdre cinq jours, pour eux autres, c’est déjà gros , explique Fernand Thibodeau. Ils ont peur […] Ces gens-là n’ont presque pratiquement pas le choix d’aller au travail pour pouvoir faire leurs semaines [pour l'assurance-emploi].

« On vit de l’industrie saisonnière. Alors c’est pour ça que ces gens-là doivent retourner au travail le plus vite possible. »