Le Guichet d’accès à la première ligne pas avant septembre pour certains Gaspésiens

Dès le 1er juin, les patients sur la liste d'attente des groupes de médecine familiale (GMF) de la Baie-des-Chaleurs et de Rocher-Percé pourront utiliser ce nouveau système implanté dans tout le Québec appelé Guichet d'accès à la première ligne (GAP).

Les patients de la Haute-Gaspésie et de Côte-de-Gaspé quant à eux, devront patienter au mois de septembre. Le directeur adjoint à la direction des services professionnels du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie, Jean-François Sénéchal, souligne que des enjeux qui doivent encore être réglés.

On parle de dossiers médicaux électroniques qui sont différents d'un GMFgroupe de médecine de famille à un autre , explique-t-il en ajoutant qu'il faut donc que les systèmes soient uniformisés.

« Le GMFgroupe de médecine de famille de la Côte-de-Gaspé doit implanter un outil informatique et ça ne sera pas fait avant juillet » — Une citation de Dr Jean-François Sénéchal, directeur adjoint à la direction des services professionnels du CISSS de la Gaspésie

Et pour la Haute-Gaspésie, l'organisation doit discuter avec le groupe de médecine familiale notamment pour connaître les disponibilités des médecins

Pour le directeur, il s'agit d'une implantation progressive du nouveau système.

Le ministère de la Santé et de Services sociaux demande aux CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la province de démarrer les GAPGuichet d'accès à la première ligne pour le 1er juin et qu'ils soient complétés pour le 1er septembre.

Le CISSS des Îles-de-la-Madeleine. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Îles-de-la-Madeleine

Aux Îles-de-la-Madeleine, le plan de match prévoit que le GAPGuichet d'accès à la première ligne soit fonctionnel le 1er juin, mais le directeur des services professionnels et hospitaliers du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux des Îles, Dr Serge Gravel, soutient qu'il sera implanté aussi graduellement.

Sur l'archipel, il y a par exemple de nombreux spécialistes qui viennent travailler de façon sporadique. Il faut donc planifier les horaires en conséquence.

« Il faut aussi "s’accoster", si on peut dire pour prendre un terme des Îles, avec les pharmacies, avec les départements de physiothérapie, avec les différentes cliniques. Alors, c’est tout ça qu’on a à mettre en branle là. » — Une citation de Dr Serge Gravel, directeur des services professionnels et hospitaliers du CISSS des Îles

Au Québec Il y a 991 000 patients qui sont inscrits sur les GMFgroupe de médecine de famille mais qui n’ont pas de médecins de famille. Ce sont eux qui vont pouvoir utiliser ce nouveau service.

En Gaspésie, 4500 patients sont dans cette situation.

Aux Îles, il y en a 1200, mais l’organisation précise qu’elle estime que 800 personnes ne sont pas inscrites au GMFgroupe de médecine de famille .

Les gens devront appeler à un numéro de téléphone spécifique à leur région unique qui sera dévoilé bientôt avant le 1er juin.