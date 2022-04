Entrée libre : piano, peinture et pee-wee

ENTRÉE LIBRE – Alors que les crocus se montrent le bout du nez, l'agenda se remplit d'activités! Nos journalistes proposent un week-end sous le signe de la nouveauté musicale, de la danse, de la comédie, de l'art visuel et du hockey pee-wee.

Le choix d'Alicia Rochevrier : découvrir la danse sous toutes ses formes avec Fait Maison

L'événement « Fait Maison » par la Maison pour la danse Photo : Radio-Canada / Gracieuseté : Maison pour la danse

Dans le cadre de la Journée internationale de la danse, l’équipe de la Maison pour la danse présente une riche programmation d’activités offertes gratuitement au public : impro-danse, classes de danse, solos et table ronde, présentation de courts-métrages et bien d’autres! Une belle occasion de découvrir l’envers du décor de cet univers éclectique.

Présentée en ligne l’an passé, la deuxième édition de Fait Maison se déroule cette fois en présentiel, les 29, 30 avril et 1er mai au 336, rue du Roi à Québec.

Le choix de Tanya Beaumont : les nouvelles pièces d’Yves Léveillé

Le pianiste Yves Léveillé lance l'album « L'échelle du temps ». Photo : Mathieu Rivard

Le compositeur et pianiste jazz Yves Léveillé présentera à Québec cette fin de semaine, l’essentiel de son nouvel album L’échelle du temps. L’opus est paru la semaine dernière sur l’étiquette Effendi Records. Le musicien s’est entouré d’un quintette à cordes pour l’enregistrement qui l’accompagnera également sur scène lors du spectacle.

Salle de concert de L’Arquemuse, au 151-A, rue Saint-François Est, le dimanche 1er mai à 15 h.

Le choix de Jean-François Blanchet : La Mélancolite

Jade Barshee, Bruno Blanchet et Léo Fougères, alias FouKi, lors du tournage de la série « La Mélancolite ». Photo : Radio-Canada / Rosalie-Anne Lavoie Bolduc

Maître de l’absurde et globe-trotteur aguerri, Bruno Blanchet est de retour au petit écran avec une websérie qui célèbre les débuts de sa carrière à la télévision québécoise. Lorsque son complice de l’époque, Guy Jodoin, l’appelle pour lui annoncer qu’il souffre de mélancolite, Bruno part sur les routes du Québec pour recueillir des témoignages d’amour à l’attention de son ami.

Or, l’une des ennemies de Bruno, Anne-Marie Losique (la vraie), est bien déterminée à faire dérailler ses plans. Si vous n’êtes pas familier avec l’univers de Blanchet, vous serez assurément confus. Or, si vous le suivez depuis Le Studio à Canal Famille et La fin du monde est à sept heures à TQSTélévision Quatre-Saisons , vous serez ravi de revoir ses nombreux personnages interagir dans des situations loufoques.

Attendez-vous également à de nombreux caméos, de Marc Labrèche à Christian Bégin en passant par Guylaine Tremblay.

Les dix épisodes sont disponibles gratuitement sur ICI Tou.tv (Nouvelle fenêtre) .

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Le choix de Valérie Cloutier : François Morelli, à La Galerie 3

Sans titre. Aquarelle sur papier Photo : Guy L'Heureux

Une exposition consacrée au travail fascinant de l'artiste pluridisciplinaire François Morelli est en cours à La Galerie 3, jusqu'au 29 mai.

Figure majeure de l’art visuel et de la performance au Québec, François Morelli y présente des œuvres qui ont marqué son parcours de plus de 45 années de création. L'exposition regroupe une trentaine d'œuvres reliées aux différentes pratiques de l’artiste : le dessin, la peinture, la sculpture et la photo, sans oublier la performance.

La ligne, omniprésente dans les œuvres de François Morelli, s'exprime avec fluidité et éloquence dans cette exposition foisonnante. À découvrir.

Galerie 3, 247 Rue Saint-Vallier E

Le choix de Guillaume Piedboeuf : le retour du tournoi pee-wee

Les jeunes hockeyeurs de la Corée du Sud sur la glace à quelques minutes de disputer leur premier match du Tournoi international de hockey pee-wee B.S.R. de Lévis (archives). Photo : Radio-Canada / Marie-Pier Bouchard

Quelque 798 jours après le dernier match de hockey pee-wee disputé au Centre Vidéotron, le Tournoi international de hockey pee-wee est de retour. Des équipes en provenance de 13 pays, dont la Roumanie et le Japon, fouleront la glace de Québec du 1er au 15 mai.

Les billets quotidiens sont en vente au coût de 8 $ pour les adultes et 2 $ pour les 14 ans et moins.