L’Alberta veut permettre à toutes les compagnies de revendre leurs surplus d’électricité

Le projet de loi 22, déposé mercredi à la législature, devrait faire augmenter l’offre sur le marché et réduire, à long terme, les factures d’électricité des Albertains, selon le gouvernement.

Il contient à peu près les mêmes changements que le projet de loi 86, que le gouvernement avait déposé en novembre avant de le retirer pour se donner le temps de faire plus de consultations.

S’il est adopté, les compagnies qui produisent de l’électricité pour leurs propres besoins pourront vendre leurs surplus au réseau de distribution qui alimente toute la province.

En ce moment, seules quelques catégories d’entités peuvent le faire dans des contextes précis. Cela inclut les municipalités, les petits générateurs (par exemple, un particulier avec des panneaux solaires sur son toit) et certaines compagnies qui obtiennent un permis spécial.

Le projet de loi permettrait à n’importe quelle entité approuvée par la Commission des services publics de l'Alberta de le faire. Il supprimerait également les limites sur les quantités produites et exportées.

Ça veut dire une plus grande offre et plus de compétition dans le marché, et une façon de générer de la rentabilité qui est attirante pour les investisseurs , affirme Dale Nally, ministre associé pour l’électricité et le gaz naturel de l’Alberta.

Dale Nally, ministre associé pour l'électricité et le gaz naturel, dit que le secteur de l'électricité a été amplement consulté pour le projet de loi 22. Photo : (CBC/Radio-Canada)

Il dit que des compagnies étrangères de foresterie et de cryptomonnaies, par exemple, ont déjà manifesté de l’intérêt pour s’installer dans la province si de tels changements étaient apportés.

Le projet de loi 22 faciliterait par ailleurs le stockage d’énergie, en simplifiant certains processus administratifs qui y sont liés.

Le stockage d’énergie est un ensemble de technologies qui permet de stocker l’électricité produite pour plus tard. Cela permet entre autres à des sources d’énergie instables, comme l’énergie éolienne, d’être plus rentables.

Dale Nally dit qu’aucune des parties consultées ne s’était opposée au projet de loi 86, l’hiver dernier, mais que certaines avaient relevé des occasions de l'améliorer .

Il dit que la consultation plus en profondeur du secteur de l’électricité a mené à l’ajout d’une clause grand-père qui permet aux entreprises qui ont déjà obtenu un permis d’exportation de surplus de garder les tarifs et les procédures prescrits par l’ancien modèle.

Dissoudre le filet de sécurité du marché en 2030

Le projet de loi contient aussi une feuille de route pour dissoudre le balancing pool de l’électricité dans les sept prochaines années.

Le balancing pool est une entité unique à l’Alberta. Le gouvernement l’a mis sur pied en 1999 pour servir de filet de sécurité quand il a décidé de déréglementer les prix et les contrats de génération d’électricité.

Son but est de reprendre et gérer les contrats lorsque des compagnies deviennent insolvables ou veulent s’en débarrasser, afin d’assurer la stabilité du réseau.

Pendant 15 ans, il a rapporté des revenus aux Albertains. Après avoir accumulé les contrats non lucratifs dans les dernières années, le balancing pool est plutôt devenue un fardeau financier pour le gouvernement et pour les Albertains.

Le gouvernement Kenney a promis de s’en débarrasser une fois que les contrats qu’il gère auront expiré, ce qui est chose faite depuis 2020, et qu’il aura remboursé sa dette, ce qui est prévu pour 2030.

Mais pour cela, le gouvernement doit trouver à qui confier certaines autres responsabilités qui sont présentement les siennes, comme le programme de génération d’électricité à petite échelle (PGPE), ou le programme de paiements versés en remplacement d’impôts (PILOT).

Le projet de loi 22 répond à cela. S’il est adopté, le PGPE sera géré par l'Alberta Electric System Operator (AESO) et le PILOT sera géré par le Conseil du trésor et des finances.

La Commission des services publics de l’Alberta (AUC) devra quant à elle gérer le financement du bureau de défense des consommateurs des services publics.