Le Seawall de Vancouver est de nouveau ouvert au public

Un tronçon de 3,5 km du Seawall, entre Third Beach et le pont Lions Gate, avait été fermé au début de janvier après avoir été frappé par des rafales extrêmes d'une tempête et par des débris emportés par les eaux.

Depuis, les équipes de la Commission des parcs de Vancouver s'affairent à réparer les dégâts du sentier iconique de la ville. Certaines parties du Seawall ont également été renforcées, là où cela était possible, pour prévenir les futurs érosions et dommages pouvant être causés par les intempéries.

Les Vancouvérois ont pu observer, vendredi, d'importantes vagues venir s'échouer sur les berges en raison de fortes marées dans le Pacifique. Photo : Ben Nelms/CBC

Cette tempête était différente de tout ce qu’on avait connu jusqu’à présent, mais on sait à quel point le Seawall est important pour notre communauté et les millions de visiteurs qui l’utilisent chaque année. Le réparer rapidement était une priorité , indique Dave Hutch, le directeur de la planification et du développement du parc, dans un communiqué de presse.

Certains travaux mineurs sont toujours en cours, et la Commission des parcs demande aux visiteurs de faire preuve de prudence s’ils empruntent le sentier.

Les équipes de la Ville se concentreront désormais surtout sur les réparations de la piscine de Kitsilano et la jetée de Jéricho, qui ont également été endommagées par la tempête.

À l’épreuve des aléas climatiques

Avec les changements climatiques, les événements météorologiques extrêmes, comme les tempêtes qui ont balayé le sud de la province en novembre 2021 et de janvier 2022, seront plus fréquents et plus intenses, rappelle Dave Hutch.

La Commission des parcs prévoit entamer des discussions avec les Vancouvérois sur le futur incertain des parcs, des plages et des sentiers de bord de mer de la ville, qui sont directement exposés aux intempéries.