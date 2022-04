Val-d’Or veut se positionner pour la relance du tourisme d’affaires

L’équipe de l’Office du tourisme et des congrès de Val-d’Or (OTCVD) participera d’ailleurs à deux événements de promotion, à Montréal et Québec en mai et juin, afin de mousser sa candidature auprès d’organisateurs de grands événements et de congrès.

Le tourisme d’affaires a toujours été au cœur de notre réalité et on s’est donné un plan d’action pour en accélérer la relance, confie Nancy Arpin, directrice générale de l’OTCVD. On veut attirer une nouvelle clientèle, dans de nouveaux marchés. Notre travail consiste à analyser la taille de chaque événement et ensuite de vendre notre salade. Un centre des congrès en santé, ça veut dire une hôtellerie en santé et ça apporte des retombées pour tout le monde.

Nancy Arpin ne cache pas que la demande est forte depuis quelques semaines pour l’organisation de réunions et rencontres de toutes sortes, depuis les derniers assouplissements sanitaires.

C’est clair que les gens ont le goût de se voir en personne. Les appels ont explosé et nos différentes salles ont de la difficulté à suffire à la demande , note-t-elle.

Nancy Arpin, directrice générale de l’Office du tourisme et des congrès de Val-d’Or. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

La directrice générale souligne que la pénurie de main-d'œuvre que vit l’industrie touristique rend la situation complexe pour tous les acteurs.

On n’a pas le choix de se mettre en mode solutions à chaque fois, d’être innovants et de travailler tous ensemble pour répondre aux attentes et critères des événements, précise-t-elle. Notre centre de congrès est présentement en recrutement pour son service de restauration. C’est évident que ça peut devenir compliqué pour des soirées où l’on doit servir 400 personnes. On cherche des partenariats pour palier quand il y a des manques. On soutient les entreprises dans leurs démarches, mais parfois on ne peut pas répondre à tout, il faut faire des choix.

Tourisme Val-d’Or espère que le recrutement à l’international et la valorisation des emplois dans l’industrie touristique permettront de résorber la situation dans les prochaines années.