Pas de recours collectif pour de présumées victimes d’un prêtre anglican albertain

Le révérend Gordon William Dominey devait faire face, en janvier 2020, à 33 chefs d'accusation liés à des infractions sexuelles présumées qui se seraient produites entre 1985 et 1989 contre 13 anciens détenus du Centre de développement pour les jeunes d'Edmonton, mais il est décédé le 7 novembre 2019, à l'âge de 67 ans.

Le prêtre étant décédé, les allégations n'ont pas été prouvées en cour.

Lors d'une audience en janvier, les plaignants ont demandé à être autorisés à intenter un recours collectif contre le diocèse anglican d'Edmonton et la province qui, selon eux, n’ont pas su protéger les jeunes des agissements criminels présumés du prêtre.

Ils expliquent le choix d’un recours collectif par le manque de moyens financiers que nécessitent les services d’un avocat.

Le juge John Henderson, de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta, n’est toutefois pas du même avis. Dans une décision déposée lundi, il a motivé son refus d’accorder une autorisation d’action collective par le fait que, selon lui, il serait préférable que chaque homme intente un recours individuel en dommages-intérêts, estimant que cette voie serait plus rapide.

« Procéder par voie d'actions individuelles permettra aux avocats de se concentrer sur les problèmes de responsabilité qui affectent immédiatement le demandeur individuel. Les actions individuelles peuvent se dérouler beaucoup plus rapidement et ne seraient pas aussi lourdes qu'un recours collectif. » — Une citation de John Henderson, juge à la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta

Cela pourrait être la fin du chemin pour beaucoup d'entre eux parce qu'ils ne sont tout simplement pas en mesure d'intenter un recours individuel , croit Avnish Nanda, l'avocat des demandeurs.

Un coup dur pour les plaignants

Pour l’initiateur de la tentative de recours collectif en 2017, la décision du juge John Henderson est une pilule difficile à avaler.

« C'est difficile à accepter. Il y avait tellement de travail, de temps et d'efforts consacrés à cela. » — Une citation de L’un des plaignants à l’origine de la demande d’autorisation d’un recours collectif

Âgé de 50 ans et résident en Colombie-Britannique, son identité est protégée par un interdit de publication. Il explique que ce n’est pas pour de l’argent que lui et les autres plaignants veulent intenter une action collective, mais pour que l'Église et la province reconnaissent leurs responsabilités et qu’ils leur présentent leurs excuses.

Le diocèse et la province se défendent pour leur part en alléguant qu’ils ne sont pas responsables des faits et gestes de citoyens. Ils se sont donc opposés à ce que les demandeurs soient autorisés à se constituer en groupe pour des fins d’un recours collectif.

Un porte-parole du ministère de la Justice de l'Alberta a refusé de commenter la décision du juge, évoquant la possibilité d'un appel.

L'évêque anglican d'Edmonton n'a pas non plus souhaité répondre aux sollicitations de Radio-Canada à ce sujet.

L'un des plaignants a déjà fait appel aux services d’un avocat en vue d’intenter une action individuelle.

L'homme de 51 ans vivant à Vancouver se dit déterminé, malgré la mort du principal accusé, à tenir quelqu'un responsable de ce qu'il dit avoir vécu.

Je veux ma journée au tribunal, c'est comme ça que ça va se terminer , déclare-t-il.

Avec les informations de Paige Parsons