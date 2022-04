De nouveaux services de santé bientôt offerts à la clinique francophone de Timmins

La clinique, qui offre déjà des soins de santé primaire, élargira son offre de service grâce à un investissement de 10 M$ de la province qui permettra de construire un nouvel établissement.

Le Centre de santé communautaire de Timmins, qui a commencé à offrir ses services en novembre 2019, est le fruit de nombreuses années de lutte et de travail de la communauté francophone.

Pierre Bélanger a commencé à militer pour la création d'un centre de santé francophone en 1998. (Archives) Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Pour Pierre Bélanger, l’ancien président de l'Alliance de la francophonie de Timmins et du Centre de santé communautaire de Timmins, cet investissement permettra d’avoir une offre de service à la hauteur des besoins de la communauté francophone .

« C’était le dernier pilier dont on avait besoin pour assurer la pérennité de la communauté francophone de Timmins. On a déjà des appuis solides dans le milieu de l’éducation et des affaires, et maintenant, il y aura une continuité des services en santé. » — Une citation de Pierre Bélanger, militant depuis 1998 pour la création d'un centre de santé francophone à Timmins

Une forte demande pour des services de santé en français

Une fois achevé, le nouveau centre recevra environ 18 000 visites et 20 000 présences de groupes pour des services de soins de santé chaque année, selon les estimations publiées par le ministère de la Santé mercredi.

L’élargissement de la gamme de services répond à un besoin de longue date, selon le maire de Timmins, George Pirie. L’annonce que fait aujourd’hui le gouvernement de l’Ontario est tout à fait réconfortante pour un segment très grand et très important de la population de Timmins .

Le centre de santé communautaire offre actuellement des programmes et services comme des soins de santé primaire, des services de santé mentale et de lutte contre les dépendances et des services aux personnes atteintes de maladies chroniques dans deux emplacements temporaires.