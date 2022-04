La Troupe du Jour présente sa nouvelle pièce communautaire, Enfant insignifiant !

La pièce raconte l’histoire des vignettes de la jeunesse de Michel Tremblay et de sa famille, avec notamment sa mère, son père, sa petite-amie et son professeur d’école.

Choisir Michel Tremblay est toujours un bon choix, car c’est un des dramaturges les plus reconnus au Canada, et c’est très bien écrit , explique le directeur artistique et codirecteur général de la Troupe du Jour, Bruce McKay .

L’artiste ajoute que ce spectacle communautaire a été facile à monter. C’est un texte très flexible. La pièce est épisodique, et Michel Tremblay nous donne la permission de choisir les scènes qu’on veut .

Cette flexibilité a permis à la Troupe du Jour d'ajuster la longueur de sa pièce et le nombre de comédiens en fonction de ses moyens, limités à cause de la pandémie.

Bruce McKay précise que cette production communautaire regroupe un bon mélange de personnes , avec notamment Guy Verrette qui joue le rôle de Michel Tremblay, Shelly Balbar et Réjean Denis, qui ont déjà travaillé avec la Troupe du Jour, et Émilie Shyluk, une jeune étudiante qui joue pour la première fois dans un spectacle comme celui-ci .

« Je suis très fier de notre équipe de comédiens et de concepteurs. » — Une citation de Bruce McKay, directeur artistique et codirecteur général de la Troupe du Jour

Le directeur artistique de la Troupe du Jour salue le travail effectué par son équipe dans des circonstances exceptionnelles , compte tenu de la situation sanitaire.

Dans ce contexte, Bruce McKay demande d’ailleurs au public de porter un masque et de montrer une preuve de vaccination pour assister au spectacle qui est présenté au studio 914, à Saskatoon.

Les billets sont disponibles sur le site internet de la Troupe du Jour  (Nouvelle fenêtre) .

Avec les informations de Rose Nantel