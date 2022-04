Convoi de motocyclistes : inquiétude chez les élus et les commerçants d’Ottawa

Les inquiétudes persistent quant à l’arrivée du convoi de motocyclistes à Ottawa prévue vendredi. Bien que le périmètre d’exclusion des véhicules à moteur ait été élargi, notamment au Marché By, élus, commerçants et résidents appréhendent de nouvelles perturbations dans la capitale fédérale.

Mathieu Fleury, conseiller municipal de Rideau-Vanier, salue les améliorations apportées au périmètre, mais partage les craintes de ses commettants. Pourquoi est-ce que les gens ont le droit de manifester, mais d’avoir un impact sur notre sécurité et notre qualité de vie? C’est une question très pertinente à laquelle j’essaie encore d’avoir des réponses. relate le conseiller.

Mathieu Fleury, conseiller municipal de Rideau-Vanier. Photo : Radio-Canada

Toutefois, il juge que la Ville d’Ottawa et le Service de police d’Ottawa (SPO) ont fait un bon travail pour éviter que cette manifestation ne se transforme en occupation. Ce avec quoi je suis confortable, c’est qu’on n’aura pas une occupation comme la dernière fois où les gens vont s’installer et s’organiser. Je pense qu’au niveau policier, il y a vraiment une fermeté. poursuit M. Fleury.

« Là où il y a un niveau de risque, c’est le mouvement de véhicules à travers les communautés et les zones résidentielles, où ils stationnent, les risques de rassemblements. [...] Ça je pense que c’est très inquiétant. » — Une citation de Mathieu Fleury, conseiller du quartier Rideau-Vanier

L’inquiétude est partagée par Catherine McKenney, qui représente les électeurs du quartier Somerset. Depuis hier, une carte de la ville circulerait parmi les membres du convoi où sont indiqués des endroits pour stationner leurs véhicules. Catherine McKenney l’a relayée sur Twitter en disant craindre que des membres du convoi s’installent dans des zones où se trouvent des enfants, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap .

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Les propos des autorités au conseil municipal de mercredi quant au risque très, très minime que cette manifestation ne se transforme en occupation ont toutefois rassurés Catherine McKenney.

Des commerçants et des résidents sur le qui-vive

Un restaurateur ébranlé a accueilli l’équipe de Radio-Canada dans son établissement mercredi. On souffre , dit-il sans se nommer, faisant référence aux années de pandémie et aux aléas financiers qu’il a rencontrés.

Peut-être que certains clients qui auraient peur pour leur sécurité vont rester chez eux. [...] Lors du précédent convoi, plusieurs clients m’ont dit avoir eu peur de sortir de chez eux. Le bruit était vraiment très fort ici. raconte pour sa part Wenyi Liu, propriétaire d’un restaurant du centre-ville.

Maxine Hill est propriétaire de la boutique Canada in a Basket, au Marché By d'Ottawa. Photo : Radio-Canada

De son côté, la commerçante Maxine Hill venait tout juste d’obtenir l’indemnisation du gouvernement fédéral pour le convoi des camionneurs. C’est vraiment décourageant. [...] J’ai un soupir de soulagement, on a un regain, un peu de touristes dans la région, pis là, on a un autre convoi de motocyclistes déplore la propriétaire de la boutique Canada in a Basket.

« J’espère vraiment que la ville va mettre en place ce qu’elle dit qu’elle va mettre en place. [...] Le centre-ville a beaucoup souffert. On peine encore à ravoir les fonctionnaires en ville. [...] C’est vraiment perturbant que les gens au centre-ville soient encore pris en otage. » — Une citation de Maxine Hill, propriétaire de la boutique Canada in a Basket.

Les résidents rencontrés mercredi dans le centre-ville d’Ottawa sont curieux de voir le déroulement de la manifestation. Si le fait qu’il s’agisse de motocyclettes plutôt que de camions inquiète beaucoup moins les passants rencontrés dans la rue, il n’en demeure pas moins que beaucoup d’entre eux vont éviter le secteur en fin de semaine.

Je ne pense pas que je vais être autour. Je pense que je vais me tenir au loin! déclare en riant Sylvie Courchesne, résidente du centre-ville.

J’ai peur de me faire attaquer. craint pour sa part Olivier Laperle, un Québécois en visite à Ottawa pour la fin de semaine. Celui-ci était présent lors du dernier convoi, une expérience qu’il n’a pas appréciée. C’était vraiment fort pour les oreilles, et j’ai les oreilles sensibles. Ça va faire mal.

Une rencontre spéciale de la Commission de services policiers est prévue ce soir à 17h30.

Avec les informations de Frédéric Pépin et Rebecca Kwan