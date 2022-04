Il est pas mort, lui? , s'est interrogé le premier ministre, alors que le député, reconnu pour être un gentleman qui n'attaque jamais personne, se levait en Chambre pour poser une question.

Peu après l'incident, M. Arcand s'est présenté devant les médias, visiblement ébranlé. Il a dit juger qu'en se comportant de la sorte M. Legault n'était pas digne d'être premier ministre du Québec.

Je suis ébranlé très fortement par ces propos , a-t-il dit, en ajoutant qu'il y avait une limite à l'arrogance .

Pierre Arcand, député de Mont-Royal-Outremont Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Il a qualifié le commentaire de coup en bas de la ceinture et de manque flagrant de respect envers lui. Vraiment un cheap shot , a résumé l'élu âgé de 70 ans.

« Cela sert à quoi tout ce qu'on a fait, si on est traité comme ça? » — Une citation de Le député libéral Pierre Arcand

Homme posé et réfléchi, parlementaire d'expérience depuis 2007, ancien ministre et ancien chef par intérim du Parti libéral du Québec (PLQ), M. Arcand a la réputation de ne jamais hausser le ton et de se tenir à bonne distance des attaques personnelles.

Dès qu'il a entendu la question particulière du premier ministre, posée à micro fermé vers la fin de la période de questions, le leader parlementaire de l'opposition officielle, André Fortin, a bondi de son siège pour exiger que M. Legault retire ses propos, ce qu'il a fait aussitôt. M. Arcand a accepté les excuses du chef du gouvernement.

Par la suite, sur les réseaux sociaux, M. Legault a eu recours à l'humour pour justifier son commentaire d'un goût discutable. Il a choisi de qualifier son faux pas de mauvaise blague , en ajoutant que M. Arcand était son ami , ce que ce dernier a cependant nié.

La cheffe de l'opposition officielle, Dominique Anglade, a renchéri pour affirmer que l'arrogance de M. Legault n'avait plus aucune limite . Selon elle, c'est quand les micros sont fermés, les caméras parties, que M. Legault se permet de faire ce genre de commentaires déplacés.

Quelques heures plus tard, en mêlée de presse, loin de se rétracter, M. Legault a qualifié son commentaire à l'égard de M. Arcand de positif .

Quand j'ai vu qu'il se levait enfin [pour poser une question], je me suis dit : enfin, il est pas mort! C'était positif à l'égard de Pierre , a fait valoir M. Legault.

Il s'est défendu de faire preuve d'arrogance, réaffirmant qu'il s'était permis une mauvaise blague, sans plus.