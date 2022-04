125 participants au lancement de la planification touristique régionale pour 2022-2030

Le développement durable, la gestion du territoire et la main-d'œuvre font partie des sujets dont les membres de l’industrie touristique ont discuté mercredi, au Théâtre Palace Arvida, lors du lancement de l'Itinéraire stratégique de la destination du Saguenay-Lac-Saint-Jean 2022-2030.

Cet itinéraire stratégique donne une place de choix à la vision de développement durable sous la bannière de l’économie régénératrice.

Le tourisme régénératif, si je le résume c’est que le touriste après sa visite dans la région, il laisse la destination dans un meilleur état qu’à son arrivée , explique la directrice générale de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, Julie Dubord.

Cette rencontre se voulait aussi un retour en présentiel pour les membres de l'industrie touristique régionale.

« On est particulièrement satisfait puisqu'il y a 125 participants aujourd'hui, c'est un record de toutes les activités que nous avons faites qui réunissent nos membres comme ça. C'est un record aujourd'hui. Je pense que c'est autant le sujet que le fait que nous avions hâte de nous retrouver. On sent un vif intérêt de l'industrie par rapport aux sujets qu'on amenait aujourd'hui », de mentionner Julie Dubord.

La directrice générale de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, Julie Dubord, se réjouit de la participation à cette journée. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Voici les six grandes orientations de l’Itinéraire stratégique: - L’inclusion et la mobilisation de l’ensemble des acteurs impliqués dans sa mise en œuvre - La richesse humaine et des emplois à valeur ajoutée - L’innovation et la transformation durable de l’industrie - Une gestion du territoire et des infrastructures qui favorisent une mobilité durable - Une offre développée selon les principes d’une économie régénératrice et une expérience client incomparable - La consolidation durable de la structure financière et de l’environnement d’affaires de l’industrie touristique

Plusieurs chantiers seront lancés en lien avec ces orientations au courant de l'année 2022, entre autres la création de comités de pilotage pour chaque grande orientation.