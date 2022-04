Une Saskatchewanaise attend depuis 2019 une chirurgie rénale

Cette semaine, Terry Rebalkin a lancé un cri du cœur à l’Assemblée législative de la Saskatchewan pour accélérer son intervention chirurgicale.

Je suis fatiguée d'attendre. Ma douleur est horrible , a-t-elle déclaré. Elle et son mari Kevin ont été invités à l'Assemblée législative par le Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan.

Souffrant d’une maladie aux reins depuis 2008, Mme Rebalkin attend une transplantation rénale. L’opération nécessite trois à cinq jours de convalescence à l'hôpital.

Elle a confirmé, mardi, qu’elle n’avait pas un lit à Saskatoon pour sa convalescence.

Tout est lié à la surpopulation dans nos hôpitaux et au fait que ce gouvernement ne prend pas la pandémie au sérieux et ne travaille pas plus rapidement pour relever ces défis , a évoqué la porte-parole de l'opposition en matière de santé, Vicki Mowat.

Mme Rebalkin a dit qu'elle a pu tenir jusqu'en 2019 grâce à la dialyse et à un mode de vie plus sain. Cependant, les choses ont pris une mauvaise tournure cette année-là lorsque ses reins ont commencé à se remplir de liquide.

Frustration à son comble

Elle dit avoir fait des allers-retours à l'hôpital depuis lors, mais n'a pu obtenir une aide adéquate, notamment dans les salles d'urgence.

« J'ai été traitée de manière horrible lorsque je suis allée aux urgences, je n'ai pas reçu les soins dont j'avais besoin, je n'ai pas eu de lit, j'étais sceptique et je suis retournée chez moi alors que je devrais être à l'hôpital. » — Une citation de Terry Rebalkin, résidente de Saskatoon qui attend une chirurgie

Épuisée, la résidente de Saskatoon et son conjoint ont dû déménager pour s'adapter à sa mobilité réduite. Selon elle, la détérioration de son état est due au fait qu'elle n'a pas pu se faire opérer à temps.

Terry Rebalkin pense que l’abandon de la preuve vaccinale est l’une des raisons de la montée des hospitalisations dans la province et des retards des chirurgies.

Il y a donc de plus en plus de lits occupés par des personnes qui ont eu la COVID-19, et je comprends qu'elles soient malades, mais qu'en est-il du reste d'entre nous ? J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé de faire et qu'est-ce que j'en ai retiré ? Rien du tout , s’est-elle plainte.

La province souhaite combler le retard en matière de chirurgie

Avant de rencontrer le couple mardi, le ministre de la Santé, Paul Merriman, a affirmé qu'il était de tout cœur avec les personnes qui subissent des retards de chirurgie et leurs familles.

Il a dit qu'il aimerait voir un temps d'attente maximum de trois mois pour les chirurgies, mais que la province doit se préparer après deux ans de fonctionnement et d'arrêt du système, de fermeture de programmes, de retrait de personnes, de déplacement. C'est un défi .

Selon Paul Merriman, de 34 000 à 35 000 chirurgies ont été retardées pendant la pandémie, ajoutant que la province s'efforce de réduire l'arriéré en trois ans.

Il a fait remarquer que Saskatoon a maintenant retrouvé une capacité de 100 % pour les chirurgies programmées et que Regina se situe à environ 90 %.

Avec les informations d’Adam Hunter et Cory Coleman