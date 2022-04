Un internaute s’amuse à recréer Elden Ring avec le style Game Boy

Les adeptes d’Elden Ring, mais aussi de la console de jeu vidéo Game Boy, ont de quoi se réjouir : un internaute de Reddit s’est amusé à recréer le plus récent des Dark Souls en une version 8-bits qui rappelle les jeux de la console portable classique de Nintendo.

C’est le redditeur Shintendo qui s’est lancé dans cette aventure, et il documente son travail sur ses chaînes YouTube et Twitch  (Nouvelle fenêtre) , une plateforme de diffusion en continu fréquentée surtout par la communauté de joueurs et joueuses.

Shintendo a publié une première bande-annonce faisant état du processus, réalisé avec le logiciel GB Studio 3.0. On y voit, entre autres, un personnage se promener sur une carte en 2D pixélisée en faisant notamment des roulades, comme c’est le cas dans le jeu Elden Ring sorti le 25 février dernier.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Un affrontement avec un grand ennemi du jeu, Grafted Scion, peut aussi être vu. La bataille se termine par la mort du personnage – rappelons que les jeux de la série Dark Souls ont la réputation d’être particulièrement difficiles.

La démonstration rappelle beaucoup le jeu de 1993 The Legend of Zelda: Link’s Awakening, sorti notamment sur la console portable Game Boy.

Shintendo prévoit publier une démo du jeu au courant du mois de mai sur le site de jeux indépendants Itch.io.