Ubisoft a débranché le mode multijoueur en ligne pour une centaine de ses jeux

Les joueurs et joueuses adeptes du mode multijoueur en ligne de séries de jeux vidéo comme Far Cry, Just Dance et Rayman devront peut-être se trouver un nouveau passe-temps : Ubisoft a publié une liste de 91 titres dont les services en ligne ont été retirés, la plupart pour de vieilles consoles, mais certains sur des appareils récents.

Parmi la liste  (Nouvelle fenêtre) , on compte le titre original de la série Far Cry sur PC (2004), de même que sa suite, Far Cry 2, aussi sur PC.

Une dizaine de jeux de la série Just Dance, offerts notamment sur PC, Xbox 360, PlayStation 3, Wii et Wii U, mais aussi pour certains sur PlayStation 4 et Xbox One, ont subi le débranchement de leurs services en ligne. Des jeux aussi récents que Just Dance 2018 écopent, bien que seulement sur les consoles PS3, Wii et Xbox 360.

Le même sort a été réservé à certains jeux vidéo de la série Splinter Cell et Rayman, dont Origins (PC, Xbox 360, PS3) et Legends (PC).

Les statistiques des joueurs et joueuses ne sont donc plus comptabilisées en ligne, et les cartes de même que les costumes virtuels exclusifs (skins) ne peuvent plus être débloqués.

Ubisoft précise que les jeux utilisant Ubisoft Connect ne pourront plus compter sur les récompenses en unités (monnaie virtuelle d’Ubisoft Connect) après avoir complété un défi, ces deux fonctions ayant été désactivées.

Contacté par Radio-Canada, le géant français du jeu vidéo s’est voulu rassurant : Nous n'avons pas soudainement retiré 91 jeux; ces jeux ont eu divers services en ligne fermés de 2013 à 2021, et nous n'avons fermé les serveurs en ligne d'aucun jeu en 2022.

« Nous ne prenons pas la décision de retirer les services pour les anciens jeux Ubisoft à la légère. » — Une citation de Extrait d’un billet publié sur le forum d’Ubisoft

La fermeture des services pour certains jeux plus anciens ayant un public en ligne plus restreint est une étape nécessaire, [...] car elle permet à notre personnel informatique et de service de mieux se concentrer à fournir des expériences en ligne de qualité à la grande majorité des clients qui jouent à des titres plus récents et plus populaires , a expliqué Ubisoft dans un billet sur son forum.

Les fonctionnalités hors-ligne et en mode solo demeurent offertes pour tous les titres listés, selon ce qu’assure Ubisoft sur son site web.