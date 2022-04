Trois édifices commerciaux transformés en logements à Calgary

Le dynamisme est primordial pour un centre-ville prospère , affirme la mairesse de Calgary, Jyoti Gondek.

Ces trois projets vont amener plus de personnes à vivre au centre-ville, ce qui contribuera à y créer une communauté prospère et dynamique.

Les édifices choisis sont le : Palliser One, situé au 125, 9e Avenue sud-est (Aspen Properties) HAT @ Arts Common, situé au 205, 9e Avenue sud-est (Cidex Group of Companies) 909, 5e Avenue sud-ouest (Peoplefirst Developments)

Les trois projets vont recevoir environ 31 millions de dollars du fonds de 100 millions de dollars approuvé par le conseil municipal pour cette initiative en 2021.

Selon la Ville de Calgary, ces trois projets devraient permettre de retirer environ 38 461 mètres carrés (414 000 pieds carrés) d'espace de bureau et créer environ 401 logements.

Les trois projets en détail

Le développement du Palliser One va convertir 18 580 mètres carrés (200 000 pieds carrés) d'espace de bureau vacant en 176 appartements d'une ou deux chambres.

Nous croyons que ce projet, et d'autres semblables, vont rehausser grandement le dynamisme de notre centre-ville, alors que nous travaillons ensemble pour attirer et retenir les talents et les entreprises , a déclaré Rob Blackwell, chef de l'exploitation d'Aspen Properties, l'entreprise à l'origine du projet.

La transformation de cet édifice commercial va créer 113 logements, selon les développeurs. Photo : Radio-Canada / Mark Matulis

Le projet HAT @ Arts Common va transformer environ 10 219 mètres carrés (110 000 pieds carrés) d'espace de bureau vacant en une tour résidentielle de 113 logements.

Le projet du 909, 5e Avenue sud-ouest deviendra une tour résidentielle à usage mixte. Le bâtiment final comprendra environ 112 appartements avec des espaces pour des commerces de détail et un espace de travail partagé. Photo : Ville de Calgary

Le projet du 909, 5e Avenue sud-ouest prévoit la conversion d'environ 9962 mètres carrés (104 000 pieds carrés) d'espace de bureau en une tour résidentielle à usage mixte.

Le bâtiment final comprendra environ 112 appartements et le rez-de-chaussée comprendra des espaces pour les commerces de détail. Le deuxième étage sera aménagé en un espace de travail partagé pour les petites entreprises.