Les aspirants chefs conservateurs courtisent Toronto et ses banlieues

On y trouve des émules de Donald Trump qui veulent que le Canada soit Great Again . Des opposants à la vaccination obligatoire et des gens qui appuient les convois de camionneurs, proliberté et antidictature . Et même certains adeptes de la théorie du complot, qui dénoncent la dominance du Forum économique mondial .

Mais la grande majorité de gens présents craignent surtout la hausse du coût de la vie, dans une région où le prix médian des maisons dépasse le million de dollars. Une angoisse sur laquelle mise Pierre Poilievre, en promettant de favoriser l’accès à la propriété et en abolissant des obstacles administratifs nébuleux.

C’est un message qui séduit ses partisans. Assez pour attendre une heure après le rassemblement afin de prendre une photo avec lui. Si les appuis dans la course à la direction se comptent en égoportraits, Pierre Poilievre a raison de sourire.

Dans une région comme Toronto, qui échappe encore et toujours aux conservateurs, ce genre de rassemblement attise les espoirs des partisans. Je vois des possibilités de percées dans la région de Toronto pour M. Poilievre , affirme Derek Leebosh, vice-président de la firme de sondage Environics.

« Pour un membre conservateur, ça doit être motivant de voir un candidat à la chefferie qui attire tellement de gens. Ça donne l’impression que c’est un gagnant! » — Une citation de Derek Leebosh, vice-président de la firme de sondage Environics

Les choses sont ardues pour les conservateurs dans le Grand Toronto depuis les sept dernières années. Si un candidat à la chefferie démontre qu’il peut y faire des gains, c’est une carte de plus dans son jeu, croit le sondeur.

Courtiser les communautés culturelles

Mercredi matin, dans un restaurant de Markham, une poignée de journalistes d’origine chinoise attendent l’aspirant chef Jean Charest. L’ambiance est plus intime. Un contraste frappant avec le rassemblement de son adversaire la veille.

Jean Charest courtise ouvertement les communautés culturelles des banlieues torontoises, dont le poids politique est crucial, tant pour la chefferie que pour l’élection générale.

Les conservateurs perdent dans la grande région de Toronto depuis 2015 , note Jean Charest. Ça fait trois élections consécutives.

En 2011, la banlieue était peinte en bleu et Stephen Harper était majoritaire. Quatre ans plus tard, un raz-de-marée rouge portait Justin Trudeau au pouvoir.

« Il y a là-dedans un jugement sévère envers le Parti conservateur, qui n’a pas su gagner le soutien de communautés culturelles et des nouveaux Canadiens dans la région de Toronto. » — Une citation de Jean Charest, candidat à la direction du Parti conservateur

Il montre du doigt une politique de Stephen Harper, qui voulait mettre sur pied une ligne sans frais 1 800 pour que les citoyens puissent dénoncer les pratiques barbares des communautés culturelles – une politique que Pierre Poilievre appuyait à l’époque, rappelle Jean Charest.

Tout ça a laissé une impression très négative , qui persiste, selon lui. Est-ce qu’on veut un chef qui va nous faire gagner une élection générale ou un chef qui va réduire la base du parti?

Pour les conservateurs, regagner le pouvoir passe notamment par ces communautés. Et un autre aspirant chef l’a bien compris.

Une campagne souterraine

Patrick Brown court les assemblées de cuisine dans les communautés sri-lankaise ou népalaise et participe à des rassemblements sikhs, hindous ou musulmans.

Le candidat met à profit son énorme réseau de contacts multiculturels, qui lui ont notamment permis de décrocher la mairie de Brampton, au nord-ouest de Toronto.

Il promet de nouvelles infrastructures pour le cricket, des bureaux de visas au Népal et un meilleur accès de ces communautés au centre de décision du gouvernement.

M. Brown promet notamment aux communautés religieuses de s’attaquer à la Loi sur la laïcité du Québec. Personne ne devrait perdre son emploi en raison de sa foi, peu importe s’il veut porter un turban, un hidjab, un kirpan, une croix , affirmait-il lors de son lancement de campagne.

Mais ne cherchez pas Patrick Brown dans les médias traditionnels. Il refuse toute demande d’entrevue. Il mène une campagne souterraine , raconte Derek Leebosh

« Il est comme une machine pour obtenir de nouveaux membres du parti au sein de ces communautés. Ça passe sous le radar, mais ça peut avoir un gros impact dans la course. » — Une citation de Derek Leebosh, vice-président de la firme de sondage Environics

Pour devenir chef conservateur, il faut charmer le Grand Toronto. Pour devenir premier ministre aussi. La course à la direction fait office de répétition, en vue de la prochaine élection générale.