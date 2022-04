L’Alberta dévoile un plan de plusieurs millions pour séduire les Américains

De nouveaux documents révèlent les détails d'un plan de plusieurs millions de dollars de l'Alberta pour promouvoir la province aux États-Unis et étendre sa diplomatie internationale. L’Alberta prévoit d'ouvrir des bureaux dans plusieurs villes américaines, de lancer une campagne publicitaire américaine sur l'énergie et d'établir un programme de relations publiques.

Les plans sont exposés dans deux séries de documents déposés le mois dernier sur le site Internet du ministère américain de la Justice, qui suit les activités politiques étrangères aux États-Unis.

Publicités

L'un des projets est une campagne publicitaire de 1,7 million de dollars déjà en cours et dirigée par le Centre de l’énergie canadienne (CEC), un organisme indépendant financé par la province.

L'Alberta a placé des annonces dans les médias américains indiquant que l'invasion russe de l'Ukraine a changé le discours sur l'énergie, que le pétrole sera présent pendant des décennies et que le Canada est le partenaire fiable dont les États-Unis ont besoin.

Selon le directeur général du CECCentre de l'énergie canadienne , Mike Simpson, la campagne a été vue environ 32 millions de fois depuis son lancement le 22 mars et a généré 500 000 visites sur le site web Canada Is The Solution.

Nouveaux bureaux, relations publiques et sondages

L'Alberta a également annoncé son intention d'ouvrir trois nouveaux bureaux diplomatiques à Chicago, à Seattle et à Denver, imitant ainsi un modèle déployé il y a des décennies par le Québec  (Nouvelle fenêtre) , qui a des bureaux dans neuf villes américaines et dans de nombreux pays.

Le gouvernement provincial veut également trouver une entreprise qui fournirait plusieurs services de relations publiques avec un contrat de 2 M$ sur deux ans.

Ces services comprennent des séances d'information entre des représentants de l'Alberta et des journalistes américains, le suivi quotidien des nouvelles, l'organisation d'apparitions à la télévision et à la radio américaines ainsi que la rédaction de discours et de documents écrits pour les représentants de l'Alberta.

La province a également déboursé 160 000 $ pour trois sondages d'opinion publique. Le premier, fait au printemps, évalue l’état d’esprit des élites nationales de l'opinion . Deux autres sondages sont prévus en 2023 et en 2024.

Selon James Rajotte, l'envoyé de l'Alberta à Washington, ces dépenses sont justifiées, notamment à cause des enjeux économiques. En 2020, la province a exporté des biens d’une valeur de 77,5 milliards de dollars aux États-Unis.

Tensions

Le plan arrive dans un contexte où l'avenir de la production énergétique et du pétrole crée des tensions avec les groupes environnementalistes, mais aussi entre Jason Kenney et le président américain, Joe Biden.

Le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, a notamment reproché à l'administration Biden d'avoir annulé l'oléoduc Keystone XL, puis de s'être démenée, dans un contexte de flambée des prix du pétrole, pour obtenir davantage d'importations de l'Arabie saoudite, de l'Iran et du Venezuela.

Trois messages

Dans sa proposition, JDA Frontline, à qui le contrat a été attribué, promettait de faire passer les messages suivants :

les combustibles fossiles seront encore utilisés pendant des décennies, même si le monde effectue une transition vers des émissions nettes nulles;

l'Alberta est un meilleur fournisseur d'énergie fossile que des pays comme le Venezuela et l'Arabie saoudite;

l'Alberta dispose de divers programmes de réduction des émissions de carbone.

Les fonctionnaires provinciaux contactés par CBC/Radio-Canada n'ont pas identifié les changements de politique américaine qu'ils espèrent obtenir à court terme.

Avec les informations d'Elise von Scheel