11 500 Afghans sont arrivés au Canada sur les 40 300 promis par le gouvernement

Le Canada, qui a promis d’accueillir 40 300 réfugiés afghans en décembre 2021, en a reçu 11 500 depuis. Cette situation cause bien du stress à certaines familles qui tentent de se réunir depuis que les États-Unis se sont retirés du pays , en août 2021.

C’est le cas de la famille d'Hadis Afghanfar, 10 ans. Celui-ci a réussi à prendre place dans un avion, à l’aéroport de Kaboul, il y a huit mois. Il s’est finalement rendu à Toronto, où il habite avec ses grand-parents. Ses parents n’ont pas eu cette chance et sont toujours en Afghanistan.

J'aime tellement mes parents, je veux qu'ils soient ici , a déclaré Hadis à CBC News.

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada assure que certaines demandes de réfugiés afghans sont traitées en priorité et que le but d’accueillir un total de 40 300 d’entre eux n’a pas changé.

Or, selon la consultante en immigration embauchée par la famille, il est impossible d’avoir une mise à jour sur le statut de la demande des parents du petit Hadis.

Une expérience traumatisante

La dernière fois qu'Hadis a vu ses parents, ils se frayaient un chemin dans la foule de l'aéroport international de Kaboul en août 2021 afin de fuir l'Afghanistan alors que les talibans prenaient le pouvoir, explique son beau-grand-père, Mohad Asef Faqiri.

Hadis, ses deux jeunes frères, ses grands-parents et sa tante faisaient partie des milliers de personnes qui tentaient de fuir par avion. M. Faqiri raconte qu'ils ont passé deux nuits assis sur un sol couvert de détritus et d'urine et que le son des armes à feu retentissait autour d'eux.

La mère d'Hadis, qui était enceinte de neuf mois, a finalement dû quitter l'aéroport avec son mari et ses autres enfants puisqu’ils craignaient pour leur sécurité. Hadis, sa tante et ses grand-parents ont finalement réussi à prendre place dans un avion et à s’enfuir.

Les parents d'Hadis ont, en janvier, réussi à traverser la frontière et à se rendre au Pakistan. Ils essaient depuis de venir rejoindre leur fils au Canada.

Hadis, à gauche, célébrant l'anniversaire de son père en avril 2021 à Kaboul. Photo : offerte par Mohad Asef Faqiri

Depuis, Hadis s'est inscrit à l'école et s'est fait des amis, explique M. Faqiri, mais ses parents lui manquent constamment.

M. Faqiri craint que les maigres fonds avec lesquels les parents d'Hadis se sont échappés vers le Pakistan s'épuisent, surtout maintenant qu'ils ont un bébé de huit mois à nourrir.

Ils n'ont rien à manger là-bas , dit-il.

M. Faqiri s’en fait aussi pour Hadis. Il se sent très seul. Il est un peu stressé et déprimé. Il s'inquiète beaucoup pour sa famille. [...] Il a besoin de ses parents. Il a besoin de leur amour.

Des réponses automatisées

Kimia Moshiri, consultante en immigration, aide la famille à se réunir au pays. Elle affirme que tous les membres ont déjà rempli les documents obligatoires, ce qui comprend les empreintes digitales et les images rétiniennes obligatoires. Elle ajoute qu'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada lui a répondu que la demande avait été mise en attente.

Peu importe le nombre de fois que nous faisons un suivi auprès d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada ou que nous appelons, nous ne recevons que des réponses automatisées , dit-elle.

« Il n'y a vraiment personne à qui demander des comptes. » — Une citation de Kimia Moshiri, consultante en immigration

Mme Moshiri affirme que la famille a contacté la députée provinciale Doly Begum et le député fédéral Bill Blair. Ceux-ci représentent la circonscription de Scarborough Sud-Ouest, où vivent Hadis et ses grands-parents. Elle dit qu'on leur a promis des lettres de soutien, mais qu’elles n’ont pas été reçues.

Dans une déclaration à CBC Toronto, le bureau de Mme Begum a indiqué qu'il entreprend les démarches nécessaires avant d'envoyer une lettre au représentant légal de la famille.

Notre assistante sociale va s'assurer qu'ils reçoivent la lettre dès que possible , a déclaré Mayeesha Chowdhury, une porte-parole de Mme Begum.

De son côté, un porte-parole du bureau de M. Blair dit qu'il travaille avec les représentants de la famille aux prochaines étapes de leur dossier .

C'est un moment extrêmement difficile pour la famille et nous nous engageons à faire tout ce que nous pouvons pour soutenir ses membres , peut-on lire dans une déclaration par courriel de son bureau.

Rapidement , si c'est possible

Une des politiques d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada depuis la prise du pouvoir par les talibans était de donner la priorité aux demandes de visa pour les Afghans qui ont de la famille immédiate au Canada. Pourtant, depuis le mois d'août de l'année dernière, seuls 11 500 Afghans sont arrivés au Canada, soit bien moins que les 40 300 que le gouvernement fédéral s'était engagé à accueillir.

Mme Moshiri affirme qu’un représentant d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada lui a dit que la demande serait traitée rapidement, étant donné qu'Hadis est mineur.

Dans une déclaration par courriel, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada n'a pas voulu donner de détails sur la famille d'Hadis, mais a déclaré que son engagement à fournir une protection à 40 300 Afghans n'a pas faibli .

Les délais d'arrivée sont basés sur l'emplacement actuel de la personne ou de la famille et sur la possibilité de traiter leurs demandes en conséquence , peut-on lire dans la déclaration.

Si nous pouvons déplacer les gens rapidement, nous le ferons, tout en nous assurant que, lorsque les gens arriveront au Canada, ils auront accès à un endroit sûr et atterriront dans des communautés qui ont la capacité de les aider à s'intégrer avec succès.

Lorsque le gouvernement fédéral avait annoncé son intention d’accueillir 40 300 réfugiés afghans, le ministre de l'Immigration, Sean Fraser, avait déclaré qu'il faudrait peut-être deux ans pour atteindre ce chiffre.

