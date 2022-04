Paul Miller persiste et signe : il n'a jamais utilisé la plateforme Facebook. Ses employés se sont toujours occupés de ses interactions sur les réseaux sociaux.

Je ne me suis jamais personnellement connecté à Facebook ou à une autre plateforme , assure le député qui siège désormais en tant qu'indépendant. Paul Miller indique qu'il ne connaît pas les mots de passe donnant accès à ses comptes et précise qu'une douzaine d'employés, actuels et passés, étaient en mesure de s'y connecter.

Il assure aussi avoir la preuve que des personnes non autorisées sont parvenues à utiliser ses comptes de réseaux sociaux, depuis différents endroits. Paul Miller a d'ailleurs retenu les services de spécialistes en informatique et d'une équipe juridique pour faire la lumière sur les événements.

« [Mon expulsion] est digne d'un recours juridique, et c'est vers là que nous nous dirigeons. » — Une citation de Paul Miller, député

Le député de Hamilton East—Stoney Creek croit que son expulsion du caucus dirigé par Andrea Horwath est en fait un congédiement injustifié. On m'a enlevé la capacité de faire mon travail, de gagner ma vie , a lancé Paul Miller, devant les journalistes qu'il avait convoqués à Queen's Park, mercredi.

À la fin mars, le Nouveau Parti démocratique avait aussi évoqué des comportements racistes récurrents pour expliquer l'expulsion du député.

Le député Paul Miller a annoncé aux journalistes à Queen's Park qu'il se présentait comme indépendant aux élections ontariennes de juin. Photo : Radio-Canada

D'abord élu en 2007, Paul Miller a choisi de représenter en tant qu'indépendant et il croit en ses chances de l'emporter dans sa circonscription le 2 juin. Selon lui, les électeurs de Hamilton East—Stoney Creek ne croient pas les allégations mises de l'avant par le NPDNouveau Parti démocratique à son sujet.

Une situation tendue

Paul Miller ne cache pas avoir eu des différends avec la cheffe Andrea Horwath dans les dernières années. Il admet même avoir été placé sur le banc des pénalités à quelques reprises.

La cheffe du NPD de l'Ontario, Andrea Horwath Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Quant à la stratégie du parti à l'approche de la campagne électorale, il croit que le NPDNouveau Parti démocratique n'est plus le parti des travailleurs , qui composaient pourtant sa base traditionnelle.

« Ils se dirigent dans une autre direction, je ne sais pas laquelle exactement. » — Une citation de Paul Miller, député provincial