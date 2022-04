Marc Lajoie a, malgré tout, encore du plaisir à jouer au hockey

Chaque jour, j’ai du plaisir à me rendre à l’aréna et à retrouver mes coéquipiers. J’aime le hockey comme je l’ai toujours aimé , dit-il.

Après avoir vécu une vive déception en étant ignoré lors du plus récent repêchage de la LNHLigue nationale de hockey , même s’il figurait au 145e rang des meilleurs espoirs nord-américains, Marc Lajoie a reçu une invitation au camp des recrues des Golden Knights de Vegas.

Il a passé une semaine au sein de l’organisation en septembre et a disputé deux des trois matchs de l’équipe dans un tournoi mettant aux prises les recrues de six formations de la LNHLigue nationale de hockey .

J’ai senti que j’étais à ma place et j’ai adoré l’expérience , affirme le joueur qui aura 19 ans en mai.

Les Golden Knights ne lui ont pas offert de contrat, ce qui signifie qu’il sera de nouveau admissible pour le repêchage amateur de la LNHLigue nationale de hockey , en juin.

Un joueur de plus en plus complet

La saison a été difficile pour les Americans de Tri-City, mais individuellement, elle a été excellente pour le défenseur de Saint-Albert.

Marc Lajoie a inscrit 12 buts et récolté 26 aides, pour 38 points en 68 rencontres. Il a pris le quatrième rang des marqueurs de l’équipe, le premier parmi les défenseurs. Pas mal pour un joueur plutôt reconnu pour son jeu défensif.

Marc Lajoie a complété une troisième saison avec les Americans de Tri-City. Photo : Courtoisie Americans de Tri City / Scott Butner

Son explosion offensive ne s’est pas faite au détriment de son jeu défensif. Lors de la remise des prix individuels en fin de saison, il a reçu le titre de joueur défensif par excellence de l’équipe pour une deuxième saison consécutive.

Je pense que la différence c’est la confiance avec laquelle j’ai commencé à jouer au retour de Noël, ça allait bien offensivement et ça a continué comme ça pour le reste de la saison , souligne-t-il.

Les adeptes de statistiques remarqueront que Marc Lajoie a terminé la saison avec un différentiel de -44. Cela s’explique par le fait que sa formation a connu une saison difficile et qu’il devait affronter, lors de chaque match, les meilleurs joueurs des autres équipes.

Toujours le même rêve

Après avoir goûté un peu à la LNHLigue nationale de hockey au camp des Golden Knights, Marc Lajoie rêve plus que jamais d’y évoluer de façon régulière.

Il ne se fait pas trop d’illusion quant au prochain repêchage, parce qu'il a déjà été déçu une fois. Il aimerait être réclamé par une formation, car c’est le rêve de tous joueurs de hockey, mais sait que les joueurs de 19 ans sont rarement repêchés.

Il existe plus d’une façon d’accéder à la LNHLigue nationale de hockey , affirme-t-il, en citant en exemple Zachary Sawchenko, un autre Franco-Albertain, qui a accédé à la LNH après un passage avec les Golden Bears de l’Université de l’Alberta.

Au cours de l’hiver, il a eu des discussions avec quelques équipes de la LNHLigue nationale de hockey et ne serait pas surpris de recevoir au moins une invitation pour participer à un camp des recrues à l’automne.

Je serai très content si je reçois une invitation, si j’en reçois plus d’une, je tenterai de choisir l’équipe qui a le plus besoin d’un joueur comme moi et au sein de laquelle j’ai le plus de chance de percer , partage-t-il.

Quoiqu’il arrive, Marc Lajoie devrait retourner à Kennewick, où jouent lesAmericans, pour une quatrième saison complète avec l’équipe.

Même si on perd nos trois joueurs de 20 ans, ceux qui ont marqué presque tous nos buts cette saison, on devrait avoir une meilleure équipe , croit le défenseur originaire de Saint-Albert.

On a plusieurs bons jeunes joueurs qui auront un plus gros rôle et on ne jouera pas toujours contre les mêmes équipes de notre division, ce qui devrait aider , ajoute-t-il.

Au cours de l’été, le défenseur d'un mètre 96 et 100 kg entend continuer de travailler à améliorer son coup de patin.