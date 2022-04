Nickel : Québec veut qu’Ottawa force le Port de Québec à plus de transparence

Le Port de Québec, de compétence fédérale, possède des stations d'échantillonnage qui permettent de vérifier le taux de nickel dans l'air.

Or, les données tirées de ces stations n'ont pas été dévoilées, indique le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charrette.

Il y a déjà des stations d'échantillonnage sur le territoire du Port de Québec et malheureusement, pour une raison que je m'explique mal, ils ne veulent pas nous donner accès aux données de ces stations-là , explique le ministre.

« On demande au Port de Québec une meilleure collaboration. J'ai demandé à mon homologue Steven Guilbault de faire pression pour qu'on ait accès à ces données-là. » — Une citation de Benoit Charrette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Pour expliquer l'absence de ces données, le ministre rejette la faute sur une vieille façon de penser du Port de Québec qui veut que ce ne soit pas de compétence du gouvernement du Québec [...]

Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault (archives) Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Le ministre ne compte toutefois pas reculer sur la nouvelle norme, plus permissive, qui permettra un taux de nickel nettement plus élevé dans l'air pour les habitants de Québec.

Un rapport de 2013 a déterminé que le port de Québec était la principale source du nickel dans l'air de Limoilou. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Des opposants demandent la suspension du décret

Le député de Jean-Lesage, Sol Zanetti, a une fois de plus tenté de faire reculer le gouvernement, mercredi. Il a demandé à ce que le décret soit suspendu, le temps qu'une étude indépendante permette de documenter les différents taux de nickel dans l'air.

Aujourd'hui, une journée avant la date fatidique, on lui demande au moins de suspendre le décret jusqu'à une vraie étude indépendante qui tient compte de toutes les critiques méthodologiques et scientifiques qui ont eu lieu et mises dans des mémoires lors des consultations. Je lui demande au moins de faire ça , a martelé le député solidaire.

Sol Zanetti accuse le gouvernement Legault de ne pas se préoccuper de la santé des résidents du centre-ville de Québec. (Archives) Photo : Radio-Canada

Il a accusé le gouvernement de communication politique.

« C'est juste de la communication politique. Il fait des demandes qu'il sait qu'il n'a pas le pouvoir d'exiger. Il sait qu'il ne les aura pas. » — Une citation de Sol Zanetti, député de Jean-Lesage

Un comité citoyen claque la porte

Le président sortant du conseil de quartier de Lairet a annoncé publiquement qu'il avait claqué la porte du Comité de vigilance portuaire, dont fait partie le Port de Québec, le ministère de l'Environnement du Québec et des groupes citoyens.

Le président sortant du Conseil de quartier de Lairet, Jean-François Vallée. (Archives) Photo : Radio-Canada

Au fil des années, on s'est rendu compte qu'il ne se passait rien dans ce dossier , a indiqué Jean-François Vallée, aux côtés de Sol Zanneti. On veut mentionner au public qu'on ne veut plus être instrumentalisé. C'est un peu une mascarade .

Quand j'entends ces témoignages-là de gens qui, bénévolement, des citoyens s'en vont sur un comité de vigilance [...] ils vont là parce qu'ils trouvent ça important pi on les niaise. Ce n’est pas des comités de vigilance, c'est des comités occupationnels de niaisage citoyen. Ce n’est pas acceptable. C'est grave, ça ne peut pas rester comme ça , ajoute Sol Zanetti.

Le député indique qu'il analysera les recours contre le gouvernement si la norme est appliquée comme prévu, jeudi.